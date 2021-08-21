Як у магазинах нас змушують купувати більше: список секретних методів

Ми приходимо в магазин купити трохи продуктів додому, а виходимо з повним візком. Знайома картина, правда? А річ у тому, що в супермаркетах і магазинах використовуються секретні прийоми, щоб змусити покупця витратити більше і принести прибуток торговій точці.

Відсутність вікон в супермаркетах

Здавалося б, при чому тут вікна? А виявляється, це тонкий психологічний прийом. Ви блукаєте по рядах супермаркету і втрачаєте рахунок часу. І перестаєте розуміти, скільки часу вже провели в торговому центрі. Супермаркети з їжею найчастіше розташовуються на перших поверхах і в них немає вікон, саме для того, щоб покупець не поспішав до виходу.

Комфортність в магазинах

Це в першу чергу стосується магазинів з одягом, але цим прийомом вже досконало опанували й продуктові супермаркети. У приміщенні комфортна температура повітря: влітку кондиціонер, взимку опалення, музика приємна і не дратує, освітлення не сильно агресивне і яскраве. Вам хочеться залишитися там довше і розглядати товари, а значить бажання щось купити тільки зросте.

Правильні дзеркала

У приміряльних кабінках дзеркала можуть істотно відрізнятися від тих, що знаходяться у вас вдома. Вони візуально можуть витягати вашу фігуру і вам буде здаватися, що ви стрункіші. Також на склі може бути напилення, яке створить ефект більш засмаглої шкіри, а плаття або костюм буде вигідно відтіняти.

Каси без повернення

Ще один хитрий прийом в супермаркетах. Ви походили по магазину, набрали товар в кошик або візок, а на касі вирішили, що цей товар вам не потрібен. Але ось викласти його нікуди - в більшості торгових точок на касах немає для цього місця. Багато хто приймає через ці тонкощі рішення купити товар, щоб не гуляти по магазину і шукати полку, де ви його взяли. Замість необхідної полиці для таких товарів на касі стоять стійки з різним дріб'язком у вигляді цукерок, жувальних гумок, серветок. Поки людина стоїть у черзі - вона імпульсивно добирає такі товари у свій кошик.

Перестановка товару

Старий і робочий метод. Ви приходите в супермаркет біля будинку і виявляєте, що товари змінили своє місце розташування. Це робиться для того, щоб ви почали їх шукати та по дорозі обійшли половину торгового залу. Більше часу на покупки - більша ймовірність того, що ви купите більше, ніж збиралися.