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"Щодня виходить серіал московським язиком": український канал потрапив у скандал

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Вівторок 31 травня 2022 13:20
"Щодня виходить серіал московським язиком": український канал потрапив у скандал Канал НТН вляпався в скандал (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Український телеканал НТН під час війни продовжує показувати серіали російською мовою. Керівництво абсолютно ігнорує закон, що всі фільми повинні бути в українському дубляжі.

На це звернув увагу журналіст Юрій Смолій на Facebook.

Деталі мовного скандалу

Справа в тому, що на каналі щодня виходить документально-ігровий серіал "Вещдок" російською мовою. Його показують о 23.50 і 6.05.

"Каналу байдуже, що пряма вимога закону – всі художні фільми повинні бути українськими", - написав Смолій.

Секретаріат уповноважений із захисту державної мови, у своєму моніторингу за 04.05.2022, 07.05.2022 та 09.05.2022 чітко зазначив, що телеканал порушує закон.

До речі, на 9 травня на каналі показували фільм "В бой идут одни старики", що також порушує закон.

"На будь - які звернення, прохання суспільства - ніяких реакцій. Тому виносимо цю ситуацію в публічний простір. У країні - війна. 20% територій окуповано. Знищують Сєвєродонецьк, б'ють по Харкову, влаштований геноцид у Херсонській та Запоріжжі", - зазначає журналіст.

Зазначимо, що розробником документального серіалу "Вещдок" є телеканал "Інтер".

Як ми раніше писали, "Інтер" знову оскандалився з 9 травня під час війни з Росією.

Також ми повідомляли що, з українських бібліотек стали прибирати пропагандистську літературу РФ. Заборонені російські книги будуть замінені на якісну українську літературу

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