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"Каждый день выходит сериал московским языком": украинский канал попал в скандал

Новина українською →
Вторник 31 мая 2022 13:20
"Каждый день выходит сериал московским языком": украинский канал попал в скандал Канал НТН вляпался в скандал (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинский телеканал НТН во время войны продолжает показывать сериалы на русском языке. Руководство абсолютно игнорирует закон, что все фильмы должны быть в украинском дубляже.

На это обратил внимание журналист Юрий Смолий на Facebook.

Детали языкового скандала

Дело в том, что на канале ежедневно выходит документально-игровой сериал "Вещдок" на русском языке. Его показывают в 23.50 и 6.05.

"Каналу безразлично, что прямое требование Закона – все художественные фильмы должны быть украинскими", - написал Смолий.

Секретариат Уполномоченный по защите государственного языка, в своем мониторинге за 04.05.2022, 07.05.2022 и 09.05.2022 четко отметил, что телеканал нарушает закон.

Кстати, на 9 мая на канале показывали фильм "В бой идут одни старики", что также нарушает закон.

"На какие-либо обращения, просьбы общества - никаких реакций. Поэтому выносим эту ситуацию в публичное пространство. В стране – война. 20% территорий оккупировано. Уничтожают Северодонецк, бьют по Харькову, устроен геноцид в Херсонской и Запорожье", - отмечает журналист.

Отметим, что разработчиком документального сериала "Вещдок" является телеканал "Интер".

Как мы ранее писали, "Интер" снова оскандалился с 9 мая во время войны с Россией.

Также мы сообщали что, из украинских библиотек стали убирать пропагандистскую литературу РФ. Запрещенные российские книги будут заменены на качественную украинскую литературу

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