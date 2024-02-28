Катя Осадчая показала редкие фото с красавицей-мамой: "ты для меня абсолютный пример женщины"
Телеведущая Катя Осадчая 27 февраля отмечала день рождения своей мамы. С поклонниками звезда поделилась редкими фото с Еленой Александровной.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Катя Осадчая показалась с красавицей-мамой
Так, ведущая посвятила пост своему близкому человеку, в котором трогательно обратилась к нему.
К публикации она добавила серию фотографий из семейного архива.
Катя Осадчая с мамой (фото: instagram.com/kosadcha)
"Мама, с днем рождения! Я каждый год не устаю повторять, что ты для меня абсолютный пример женщины, идущей в ногу со временем. Нужно сесть за руль - хорошо, нужно овладеть всеми гаджетами - конечно, болит спина - йога. И это не про возможности, это про желание!", - написала ведущая.
"Спасибо, что ты такая. Любим нашу маму и - даже сложно произнести - трижды бабушку", - добавила она.
Фоловеры присоединились к поздравлениям
Поклонники Кати не пожалели добрых слов для Елены Александровны.
Катя Осадчая с мамой (фото: instagram.com/kosadcha)
- Прекрасна мама, чудова дочка!
- Катя, вітаю вашу маму! Здоров'я і мирного неба! До речі, у моєї мами теж сьогодні день народження!
- Довгих і щасливих років вашій мамі
- Вітаємо завжди молоду Оленку, на яку рівняємося і дуже любимо
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