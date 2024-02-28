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Катя Осадчая показала редкие фото с красавицей-мамой: "ты для меня абсолютный пример женщины"

Среда 28 февраля 2024 09:30
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Катя Осадчая показала редкие фото с красавицей-мамой: "ты для меня абсолютный пример женщины" Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Иванна Пашкевич

Телеведущая Катя Осадчая 27 февраля отмечала день рождения своей мамы. С поклонниками звезда поделилась редкими фото с Еленой Александровной.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Катя Осадчая показалась с красавицей-мамой

Так, ведущая посвятила пост своему близкому человеку, в котором трогательно обратилась к нему.

К публикации она добавила серию фотографий из семейного архива.

Катя Осадчая показала редкие фото с красавицей-мамой: &quot;ты для меня абсолютный пример женщины&quot;Катя Осадчая показала редкие фото с красавицей-мамой: &quot;ты для меня абсолютный пример женщины&quot;Катя Осадчая показала редкие фото с красавицей-мамой: &quot;ты для меня абсолютный пример женщины&quot;

Катя Осадчая с мамой (фото: instagram.com/kosadcha)

"Мама, с днем рождения! Я каждый год не устаю повторять, что ты для меня абсолютный пример женщины, идущей в ногу со временем. Нужно сесть за руль - хорошо, нужно овладеть всеми гаджетами - конечно, болит спина - йога. И это не про возможности, это про желание!", - написала ведущая.

"Спасибо, что ты такая. Любим нашу маму и - даже сложно произнести - трижды бабушку", - добавила она.

Фоловеры присоединились к поздравлениям

Поклонники Кати не пожалели добрых слов для Елены Александровны.

Катя Осадчая показала редкие фото с красавицей-мамой: &quot;ты для меня абсолютный пример женщины&quot;Катя Осадчая показала редкие фото с красавицей-мамой: &quot;ты для меня абсолютный пример женщины&quot;

Катя Осадчая с мамой (фото: instagram.com/kosadcha)

  • Прекрасна мама, чудова дочка!
  • Катя, вітаю вашу маму! Здоров'я і мирного неба! До речі, у моєї мами теж сьогодні день народження!
  • Довгих і щасливих років вашій мамі
  • Вітаємо завжди молоду Оленку, на яку рівняємося і дуже любимо

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