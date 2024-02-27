Американская певица LP после поддержки Украины призналась в любви к россиянам: в сети возмущены
Легендарная американская певица Лаура Перголицци, выступающая под псевдонимом LP, поблагодарила российский фанклуб за худи с триколором. Ранее она активно выражала свою поддержку украинскому народу, выходя на сцену с сине-желтым флагом.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
LP призналась в любви к россиянам
Знаменитость похвасталась в своих stories подарком от фанов из РФ, который продемонстрировала на себе - это худи с кораблем, с парусами в цветах российского флага.
LP поблагодарила российский фанклуб (фото: instagram.com/iamlpofficial)
Стоит отметить, что видео она выставила во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.
Юзеры возмущены
Действия певицы вызвали недовольство среди ее фанатов из Европы, особенно учитывая то, что она сейчас находится там в гастрольном туре.
Жители стран Балтии возмущены и призывают отменить выступления Лауры.
- Вам лучше отправляться прямо в Россию. Вы не желанная гостья в Литве
- Вы серьезно! Надеюсь, люди в Литве отменят ваш концерт
- Серьезно? Два года войны и геноцида в Украине! Пожалуйста, не приезжайте в Литву
- Одно худи будет стоить тебе карьеры по всей прогрессивной Европе. Мы не поддерживаем войны и убийства людей. Стыдно, что не думаешь
- Какой позор. Обнародовать это 24 февраля. В день, когда Россия вторглась в Украину,
Певица отреагировала
После того, как на LP посыпался хейт, она удалила видео и записала stories.
Звезда не стала извиняться, но выразила гордость за своих поклонников по всему миру, а также сказала, что в Балтийских странах сейчас много украинских беженцев, которых она поддерживает.
LP (фото: instagram.com/iamlpofficial)
Перголицци также отметила, что с нетерпением ждет встречи с ними на своих концертах в марте в этом регионе.
Напомним, что после начала большой войны Лаура активно поддерживала Украину.
Она много раз выходила на сцену с украинским флагом, а в 2022 году в Варшаве оставила на одном из них автограф и надпись "I love you Ukraine. You brave beautiful people".
Ранее LP поддерживала Украину (фото: instagram.com/lp_in_ukraine_blog/)
В сентябре 2022-го у Лауры Перголицы должен был состояться концерт в Киевском Дворце спорта, который был перенесен по понятным причинам.
В LP должен был состояться концерт в Киеве (фото: concert.ua/uk/event)
Ранее звезда "Слуги народа" оскандалилась украинофобными высказываниями.