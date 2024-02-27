В сети появилось новое фото Винника: как сейчас выглядит певец (фото)
Украинский певец Олег Винник с начала большой войны исчез из медийного пространства, поскольку находится в Германии, где получает лечение от неизвестной болезни. На днях в сети появилось новое фото артиста.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram главной фанатки исполнителя Валерии Барон.
Как сейчас выглядит Олег Винник
Так, представительница фан-клуба звезды показала фотографию, на которой она позирует с певцом на фоне берлинского Theater des Westens.
Отметим, что кадр Валерия решила обнародовать в честь своего дня рождения.
"Спасибо, Вселенная, за мое явление в этот день! Спасибо, мой Новый год!" - написала Барон.
Валерия Барон и Олег Винник (фото: instagram.com/valery_baron)
Реакция пользователей
В комментариях под публикацией поздравили Валерию с праздником, а некоторые пользователи написали, что Винник очень изменился за эти годы.
Можно заметить, что он отрастил волосы.
- Дякую за фото. Неймовірно рада бачити Олега Анатолійовича
- Міцного здоровʼя,хай всі мрії так збуваються!!! Олегу Анатолієвичу вітання
- Олег Анатолійович так змінився
- Нехай всі Ваші мрії здійснюються!. Олег, а Вам бажаю повернення на сцену з новими піснями
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