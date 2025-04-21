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Кацурин показал редкие фото с Дорофеевой и трогательно поздравил ее с днем рождения

Миша Кацурин и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/mozgientertainment)
Автор: Катерина Собкова

Миша Кацурин трогательно поздравил Надю Дорофееву с днем ​​рождения, опубликовав ее редкие фотографии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его новую публикацию в Instagram.

Сегодня известной певице исполняется 35 лет.

"В день, когда ты родилась, этот мир стал более прекрасным! Редкий случай, когда подобные слова в день рождения - не фигура речи, а чистый фактаж. Люблю без всяких "но". С днем ​​рождения, Наденька!" - отметил в своем посте Кацурин.

Он также опубликовал серию фото, на которых Дорофеева изображена с его родными, с самим Кацуриным, а также одна. На некоторых снимках известная певица предстает без макияжа и ярких концертных нарядов.

 

Кацурин показал Дорофееву на редких фото (фото: instagram.com/misha_katsurin)

Дорофеева уже успела отреагировать на это. Певица в комментариях к публикации призналась в любви своему мужу.

"Миша, я тебя люблю", - написала она.

Как отреагировали в сети

Фолловеры звездной пары тут же принялись комментировать необычное поздравление Кацурина:

  • "С именинницей тебя. Рядом с тобой глаза ее сияют еще ярче - и это лучший подарок", - отметила фитнес-тренер Марина Боржемская
  • "Обожаю вас и каждого по отдельности", - написала продюсер Ирина Горовая
  • "Поздравляю"
  • "Коты"
  • "Как мило! С днем рождения, Надя"
  • "Кайфую от этих простых будничных снимков. Вы классные"
  • "Боже, как это мило"
  • "Смотрю на эту пару и как-то светлее становится на душе"
  • "Настоящая любовь".


Дорофеева и Кацурин (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Что известно про личную жизнь Нади Дорофеевой

Напомним, Дорофеева была замужем за певцом Владимиром Дантесом. Пара познакомилась в 2011 году, а в 2015-м сыграла пышную свадьбу.

В марте 2022 года звездная пара огорошила поклонников новостью о разводе.

Примерно в то же время разошлись близкие друзья пары - Даша Кацурина и ресторатор, музыкант Миша Кацурин, которые были в браке 7 лет.

Впоследствии, стало известно, что они "поменялись местами": Кацурин стал встречаться с Надей Дорофеевой, а Дантес - с Дашей Кацуриной.

Вскоре Дорофеева и Кацурин объявили о своих отношениях, а летом 2023 года сыграли свадьбу.

В свою очередь Дантес тоже публично признался в любви Даше Кацуриной, но пара пока что не стала оформлять свои отношения официально.

Дорофеева и Кацурин в день свадьбы (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

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