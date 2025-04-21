Лилия Подкопаева умилила новым фото с мужем и детьми в стильных вышиванках

Лилия Подкопаева поделилась новым трогательным фото в честь Пасхи, на которых позирует с мужем и детьми в стильных вышиванках.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новый пост в Instagram.

Как известно, спортсменка уже много лет живет в США, однако активно поддерживает Украину и бережет украинские традиции. Так, вчера она показала в сети, как с семьей ходила святить в церковь пасхальную корзину.

"Пусть этот праздник воскресения наполнит сердца теплом, любовью и светом веры. Пусть каждая молитва долетит до неба, а каждая надежда сбудется. В эти дни особенно верим, что жизнь и добро сильнее тьмы. Христос Воскрес!", - написала олимпийская чемпионка в своем блоге.

На фото она позирует со своим супругом Игорем Дубинским, 19-летним сыном Вадимом и 5-летней дочерью Эвелиной.

Для праздничного лука Подкопаева выбрала черные джинсы и традиционную украинскую вышиванку с широкими рукавами. Чтобы подчеркнуть линию талии, она надела также тонкий ремень.

Дети спортсменки также выбрали образы в украинской стилистике: сын Вадим дополнил вышиванку синими брюками и классическими ботинками коричневого цвета, а маленькая Эвелина позировала в платье молочного оттенка с бордовой вышивкой.

Супруг Лилии Подкопаевой, бизнесмен Игорь Дубинский, выбрал для празднования Пасхи серый костюм и белую рубашку.



Семья Подкопаевой (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Как отреагировали в сети

Фолловеры знаменитой украинки тут же принялись комментировать ее новую публикацию:

"Красивая какая ты", - написала телеведущая Маричка Падалко

"Какой сын красивый"

"С праздником! Очень красивая семья, не хватает еще одной красавицы"

"Ого какой Вадим парень высокий"

"Какие красивые! Поздравляю. Сын - красавец".



Лилия Подкопаева с супругом и детьми (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

Напомним, Подкопаева воспитывает троих детей: Вадима, Каролину и Эвелину.

Первым супругом Лилии был бизнесмен Тимофей Нагорный, с которым она прожила 5 лет в браке.

В 2004 году спортсменку ограбили и сильно избили, из-за чего она оказалась в больнице и потом долгое время не могла забеременеть.

В 2006 году вместе с супругом она усыновила мальчика Вадима, которому тогда было всего 8 месяцев. На этапе усыновления ребенка она узнала, что беременна.

10 ноября 2006 года у нее родилась дочь Каролина, которую она назвала в честь своей близкой подруги Ани Лорак.

Вторым супругом олимпийской чемпионки стал бизнесмен Игорь Дубинский, с которым она познакомилась в США. А в 2019 года она огорошила новостью, что снова беременна. В том же году она родила дочь Эвелину. На тот момент олимпийской чемпионке был 41 год.



Дети Подкопаевой в 2019 году (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)