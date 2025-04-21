Кацурін показав рідкісні фото з Дорофєєвою і зворушливо привітав її з днем народження

Міша Кацурін зворушливо привітав Надю Дорофєєву з днем народження, опублікувавши її рідкісні фотографії.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його нову публікацію в Instagram.
Сьогодні відомій співачці виповнюється 35 років.
"У день, коли ти народилася, цей світ став прекраснішим! Рідкісний випадок, коли подібні слова в день народження - не фігура мови, а чистий фактаж. Люблю без жодних "але". З днем народження, Надійко!" - зазначив у своєму пості Кацурін.
Він також опублікував серію фото, на яких Дорофєєва зображена з його рідними, з самим Кацуріним, а також одна. На деяких світлинах відома співачка постає без макіяжу і яскравого концертного вбрання.
Кацурін показав Дорофєєву на рідкісних фото (фото: instagram.com/misha_katsurin)
Дорофєєва вже встигла відреагувати на це. Співачка в коментарях до публікації зізналася в коханні своєму чоловікові.
"Міша, я тебе люблю", - написала вона.
Фоловери зіркової пари тут же почали коментувати незвичне привітання Кацуріна:
Дорофєєва і Кацурін (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, Дорофєєва була одружена зі співаком Володимиром Дантесом. Пара познайомилася 2011 року, а 2015-го зіграла пишне весілля.
У березні 2022 року зіркова пара приголомшила шанувальників новиною про розлучення.
Приблизно в той самий час розійшлися близькі друзі пари - Даша Кацуріна та ресторатор, музикант Міша Кацурін, які були у шлюбі 7 років.
Згодом, стало відомо, що вони "помінялися місцями": Кацурін став зустрічатися з Надею Дорофєєвою, а Дантес - з Дашею Кацуріною.
Незабаром Дорофєєва і Кацурін оголосили про свої стосунки, а влітку 2023 року зіграли весілля.
Зі свого боку Дантес теж публічно зізнався в коханні Даші Кацуріній, але пара поки що не стала оформляти свої стосунки офіційно.
Дорофєєва і Кацурін у день весілля (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
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