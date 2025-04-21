Кацурін показав рідкісні фото з Дорофєєвою і зворушливо привітав її з днем народження

Сьогодні відомій співачці виповнюється 35 років.

"У день, коли ти народилася, цей світ став прекраснішим! Рідкісний випадок, коли подібні слова в день народження - не фігура мови, а чистий фактаж. Люблю без жодних "але". З днем народження, Надійко!" - зазначив у своєму пості Кацурін.

Він також опублікував серію фото, на яких Дорофєєва зображена з його рідними, з самим Кацуріним, а також одна. На деяких світлинах відома співачка постає без макіяжу і яскравого концертного вбрання.

Кацурін показав Дорофєєву на рідкісних фото (фото: instagram.com/misha_katsurin)

Дорофєєва вже встигла відреагувати на це. Співачка в коментарях до публікації зізналася в коханні своєму чоловікові.

"Міша, я тебе люблю", - написала вона.

Як відреагували в мережі

Фоловери зіркової пари тут же почали коментувати незвичне привітання Кацуріна:

"З іменинницею тебе. Поруч із тобою очі її сяють ще яскравіше - і це найкращий подарунок", - зазначила фітнес-тренерка Марина Боржемська

"Обожнюю вас і кожного окремо", - написала продюсерка Ірина Горова

"Вітаю"

"Коти"

"Як мило! З днем народження, Надя"

"Кайфую від цих простих буденних знімків. Ви класні"

"Боже, як це мило"

"Дивлюся на цю пару і якось світліше стає на душі"

"Справжня любов".



Дорофєєва і Кацурін (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Що відомо про особисте життя Наді Дорофєєвої

Нагадаємо, Дорофєєва була одружена зі співаком Володимиром Дантесом. Пара познайомилася 2011 року, а 2015-го зіграла пишне весілля.

У березні 2022 року зіркова пара приголомшила шанувальників новиною про розлучення.

Приблизно в той самий час розійшлися близькі друзі пари - Даша Кацуріна та ресторатор, музикант Міша Кацурін, які були у шлюбі 7 років.

Згодом, стало відомо, що вони "помінялися місцями": Кацурін став зустрічатися з Надею Дорофєєвою, а Дантес - з Дашею Кацуріною.

Незабаром Дорофєєва і Кацурін оголосили про свої стосунки, а влітку 2023 року зіграли весілля.

Зі свого боку Дантес теж публічно зізнався в коханні Даші Кацуріній, але пара поки що не стала оформляти свої стосунки офіційно.



Дорофєєва і Кацурін у день весілля (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)