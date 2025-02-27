Счастлива ли Дорофеева с Кацуриным и при чем тут "Печатка Сатаны". Астролог расставила точки над "і"

Отношения Нади Дорофеевой и ее второго мужа Михаила Кацурина интересуют многих фанов, ведь звездная пара редко говорит о личном и почти не делится подробностями жизни. Но что между ними и счастливы ли они вместе?

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что происходит между Дорофеевой и Кацуриным.

По словам эксперта, Надю нельзя назвать конфликтной. Но в ее космограмме есть конфигурация, которую в древности называли "Печатка Сатаны".

"Это аспект помрачения сознания и соблазнов. Такой человек может быстро терять способность радоваться, он недоверчиво относится к окружающим, страдает хронической подозрительностью, быстро разочаровывается, проявляет придирчивость", - отметила астролог.

Как пояснила Соловьева, в жизни такого человека возможны регулярные кризисные ситуации. Они происходят примерно 1 раз в 7 лет.

"Для женщин эта конфигурация является одним из указаний либо на брак по расчету, либо на безбрачие, либо на несчастливый брак. А еще ее Черная Луна находится в разрушительном градусе Скорпиона, что также может указывать на разрушение психической природы, пессимизм, душевный надлом, вспыльчивость, разрушение здоровья, различные катастрофы, риски и потери", - считает эксперт.

Но она отметила, что влияние такого положения зависит от умения человека гармонично вписываться в жизнь и находить взаимопонимание с окружающим миром, а также от умения пользоваться жизненными уроками. Если человек высокоразвитый, то он может превратить это влияние в умение манипулировать другими.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Скорее всего, у Нади есть способность магнетически влиять на людей на психологическом уровне. И она этим охотно пользуется. В то же время у певицы присутствуют две "Печатки счастья". Эти конфигурации значительно смягчают действие "Печатки Сатаны", благодаря чему женщина способна чувствовать полноту жизни, оптимизма, вдохновения, прилив сил и получать расширение социальных возможностей. Кроме того, это служит указанием на материальное благополучие", - отметила Соловьева.

Такая же "Печатка Сатаны", добавила астролог, присутствует в космограмме Кацурина. Но у него нет никаких смягчающих факторов, поэтому он чувствует действие "печати" более остро.

"Миша сам по себе также неконфликтный человек. А во взаимоотношениях с Надей между ними низкий уровень конфликтности, некритичный, без вопросов, которые нельзя было бы решить. Более того: их объединяют общее мировоззрение, жизненные принципы, цели и взгляды на будущее", - рассказала астролог.

"У них очень страстные отношения на сексуальном уровне. Они оба способны в этих отношениях раскрыть себя по своему гендеру: она - как женщина, он - как мужчина. Кроме того, Надя выступает "энергетическим донором" для своего мужа, давая ему две "Печатки счастья", - добавила она.

И поэтому, считает астролог, рядом с Дорофеевой Кацурин чувствует полноту жизни, радости, оптимизма, вдохновения, прилив сил и получает шанс для расширения социальных возможностей.

"С точки зрения материальных выгод или убытков, этот брак индифферентный: они оба ничего не теряют, но и не приобретают никакого серьезного состояния от этих отношений", - резюмировала Соловьева.

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