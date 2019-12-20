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Обмежать і перекриють: як працюватиме транспорт Києва на свята

STYLERЖиття    20.12.2019 - 07:35
Обмежать і перекриють: як працюватиме транспорт Києва на свята
Як у Києві буде працювати метро і наземний транспорт на Новий рік (фото: РБК-Україна)

Метро Києва на Новий рік буде працювати довше, а деякі вулиці перекриють для наземного транспорту

Метро Києва під час свят змінить графік роботи, деякі станції закриють. Зміни торкнуться також графіка руху та маршрутів наземного транспорту, будуть перекриті деякі вулиці. Графік і транспортні маршрути на Новий рік та Різдво - у матеріалі Styler.

У новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня весь громадський транспорт, у тому числі і метро працюватиме на три години довше, щоб забезпечити максимально комфортне пересування киян і гостей столиці. Про це повідомили в прес-службі КМДА.

Крім того, у Київській держадміністрації повідомили, що буде організовано перевезення людей маршрутами, які проходять біля станцій метрополітену, після проходження останніх поїздів метро.

Станція метро Золоті ворота може бути тимчасово закрита на час святкових гулянь на Софійській площі. Такі заходи можуть бути вжиті 24 і 31 грудня, а також 1 і 7 січня.

А ось київський фунікулер в ніч з 31 грудня на 1 січня буде працювати цілодобово.

Крім того, на час святкувань у центрі столиці буде змінено низку маршрутів наземного громадського транспорту. Це пов'язано з обмеженням дорожнього руху на деяких центральних вулицях.

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