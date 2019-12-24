ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Нова Пошта" зробила важливу заяву перед Новим роком

STYLERЖиття    24.12.2019 - 13:15
"Нова Пошта" зробила важливу заяву перед Новим роком
"Нова Пошта" змінить графік роботи (фото: facebook.com/nova.poshta.official)

"Нова Пошта" змінює графік роботи перед Новим роком 2020

"Нова Пошта" змінить графік роботи з 31 грудня 2019 року. Про це Styler розповіли представники компанії.

Так, згідно інформації прес-служби компанії, відділення "Нової Пошти" та кур’єрська доставка працюватимуть у штатному режимі з 25 грудня до 30 грудня включно. Таким чином, кожен охочий зможе скористатися послугами пошти у католицьке Різдво, яке є для більшості українців вихідним днем.

31 грудня (вівторок) робота відділень "Нової Пошти" буде здійснюватися за графіком суботи. Це означає, що переважно відділення працюватимуть до 18 години вечора. Хоча, скористатися послугами деяких відділень можна буде й довше - деякі пункти (переважно, мова йде про великі міста) працюватимуть до 19:00.

1 січня 2020 року (середа) - вихідний день. Тому відділення та кур’єрська доставка працювати не будуть взагалі.

З 2 по 5 січня всі відділення "Нової Пошти" працюватимуть у звичайному графіку роботи.

Також відомо, що у переддень православного Різдва - 6 січня - коли більшість українців святкуватимуть Святий вечір (Навечір'я Різдва Христового), робота відділень буде здійснюватися за графіком суботи.

А ось у Різдво, 7 січня, відділення пошти працювати не будуть, так само, як не буде здійснюватися кур’єрська доставка.

Детальний графік роботи кожного відділення можна подивитися на сайті "Нової Пошти".

&quot;Нова Пошта&quot; зробила важливу заяву перед Новим роком

Графік роботи "Нової Пошти" у новорічні та різдвяні свята

НБУ визначив графік роботи банків на новорічні свята У Запоріжжі затримали священика за наркотики: спливли нові подробиці
Новини України Нова поштаграфик
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся