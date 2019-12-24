"Нова Пошта" зробила важливу заяву перед Новим роком

"Нова Пошта" змінить графік роботи (фото: facebook.com/nova.poshta.official)

"Нова Пошта" змінює графік роботи перед Новим роком 2020

"Нова Пошта" змінить графік роботи з 31 грудня 2019 року. Про це Styler розповіли представники компанії.

Так, згідно інформації прес-служби компанії, відділення "Нової Пошти" та кур’єрська доставка працюватимуть у штатному режимі з 25 грудня до 30 грудня включно. Таким чином, кожен охочий зможе скористатися послугами пошти у католицьке Різдво, яке є для більшості українців вихідним днем.

31 грудня (вівторок) робота відділень "Нової Пошти" буде здійснюватися за графіком суботи. Це означає, що переважно відділення працюватимуть до 18 години вечора. Хоча, скористатися послугами деяких відділень можна буде й довше - деякі пункти (переважно, мова йде про великі міста) працюватимуть до 19:00.

1 січня 2020 року (середа) - вихідний день. Тому відділення та кур’єрська доставка працювати не будуть взагалі.

З 2 по 5 січня всі відділення "Нової Пошти" працюватимуть у звичайному графіку роботи.

Також відомо, що у переддень православного Різдва - 6 січня - коли більшість українців святкуватимуть Святий вечір (Навечір'я Різдва Христового), робота відділень буде здійснюватися за графіком суботи.

А ось у Різдво, 7 січня, відділення пошти працювати не будуть, так само, як не буде здійснюватися кур’єрська доставка.

Детальний графік роботи кожного відділення можна подивитися на сайті "Нової Пошти".

Графік роботи "Нової Пошти" у новорічні та різдвяні свята