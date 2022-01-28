Що категорично не можна їсти вагітним: список заборонених продуктів
Вагітність – один із найщасливіших періодів у житті жінки. Тому для максимально легкого перебігу вагітності необхідно дотримуватись рекомендацій лікаря та дбати про харчування.
Що не можна їсти під час вагітності, повідомляє mothercare.
Що не можна їсти на ранніх термінах
У першому триместрі вагітної потрібно стежити за тим, щоб харчування залишалося збалансованим та різноманітним. Зокрема, варто їсти продукти, багаті на білки, вуглеводи, мінеральні речовини й жири. Категорично потрібно виключити лише алкоголь.
Також не можна включати до щоденного раціону:
- жирну та надто гостру їжу;
- фаст-фуд;
- консерви та копченості;
- недоварене або недосмажене м'ясо та рибу;
- солодкі та газовані напої;
- екзотичні фрукти;
- продукти, які містять алергени (мед, гриби, морепродукти).
Денна норма калорій в середньому має становити приблизно 2500 ккал.
До того ж щоденний раціон варто розбити на 5-6 підходів. Краще їсти найчастіше, але маленькими порціями.
Що заборонено їсти вагітним (pixabay)
Що заборонено їсти на пізніх термінах
Пізні терміни вагітності характеризуються швидким зростанням плода. Тому вагітній потрібно споживати щонайменше 2500-2800 калорій на добу. Раціон повинен складатися з простих компонентів, багатих на вітаміни, мінерали й мікроелементи.
Важливо якнайменше їсти гостру, копчену та солону їжу.
Варто контролювати кількість споживаної солі, адже через неї в організмі вагітної затримується рідина, яка викликає набряки та навантажує нирки.
Виключити напівфабрикати та консервовані продукти.
Список шкідливих продуктів
- Жирна та смажена їжа. Така їжа може викликати печію та проблеми з травленням;
- Соління, копченості та гостра їжа. Ці продукти містять велику кількість добавок, які посилюють апетит вагітної та прискорюють набір ваги.;
- Міцний чай, кава та газовані напої;
- Морська риба. Деякі риби містять метилртуть – хімічна сполука, яка є небезпечною для нервової системи плода;
- Напівфабрикати;
- Екзотичні фрукти. Лікарі не рекомендують майбутнім мамам їсти плоди, привезені зі спекотних країн;
- Алкоголь.
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