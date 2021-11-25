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Медики відповіли на важливе питання, чи безпечний парацетамол для вагітних

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Четвер 25 листопада 2021 13:02
Медики відповіли на важливе питання, чи безпечний парацетамол для вагітних Фото: чи можна приймати парацетамол вагітним жінкам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Парацетамол - сильнодіючий, жарознижуючий засіб. Але чи варто використовувати його при вагітності?

На це відповідь дали медики, пише The Sun.

Чи можна приймати парацетамол жінкам в положенні

Дуже багато жінок під час виношування дитини турбуються про ліки, чи не зашкодять вони малюкові в утробі?

Отже, парацетамол можна застосовувати при вагітності, а також при годуванні груддю. Він є кращим знеболюючим і жарознижуючим препаратом.

У вересні 2021 року в журналі Nature Reviews Endocrinology була опублікована нова стаття, в якій містився заклик до обережності при прийомі парацетамолу під час вагітності. Саме обережності, але не заборони його приймати.

Які побічні ефекти парацетамолу?

Парацетамол дуже рідко викликає побічні ефекти, якщо приймати його в правильному дозуванні. Якщо ви помітили якісь неприємні відчуття - проконсультуйтеся з вашим сімейним лікарем.

Скільки таблеток можна приймати в день?

Звичайна доза для дорослих - одна або дві таблетки по 500 мг до 4 разів на добу. Важливо дотримуватися інтервалів не менше 4 годин між дозами і ніколи не перевищувати більше 4000 мг в день.

Як ми раніше писали, лікар розвіяв міф про популярні ліки.

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