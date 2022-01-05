Лікар назвала найкорисніший "жіночий" овоч

Лікар розповіла про особливий "жіночий" овоч, який особливо корисний під час вагітності.

Про це пише Quora .

Йдеться про звичайні огірки, які можна купити в Україні цілий рік, а в сезон - за доступною ціною.

За словами доктора Люсії Гарсіа з США, свіжі огірки багаті вітамінами і мінералами, які дуже підходять вагітним.

Вміст вологи в огірках досягає 98%, і в харчовій промисловості вони відомі як "натуральний напій".

Чим же так корисні огірки?

Огірки містять багато харчових волокон, які прискорюють перистальтику шлунково-кишкового тракту, виводять токсини і "сміття" і дуже корисні для здоров'я травної системи вагітних жінок.

Овоч містить пропіленгліколь, який може ефективно пригнічувати перетворення вуглеводів в жир, тим самим запобігаючи накопиченню жиру у вагітних.

Огірки також містять особливий фермент, який є високо біологічно активною речовиною.