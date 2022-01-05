Лікар назвала найкорисніший "жіночий" овоч
Лікар розповіла про особливий "жіночий" овоч, який особливо корисний під час вагітності.
Про це пише Quora.
Йдеться про звичайні огірки, які можна купити в Україні цілий рік, а в сезон - за доступною ціною.
За словами доктора Люсії Гарсіа з США, свіжі огірки багаті вітамінами і мінералами, які дуже підходять вагітним.
Вміст вологи в огірках досягає 98%, і в харчовій промисловості вони відомі як "натуральний напій".
Чим же так корисні огірки?
Огірки містять багато харчових волокон, які прискорюють перистальтику шлунково-кишкового тракту, виводять токсини і "сміття" і дуже корисні для здоров'я травної системи вагітних жінок.
Овоч містить пропіленгліколь, який може ефективно пригнічувати перетворення вуглеводів в жир, тим самим запобігаючи накопиченню жиру у вагітних.
Огірки також містять особливий фермент, який є високо біологічно активною речовиною.
"Ферменти огірка можуть ефективно сприяти метаболізму, підвищувати імунітет і опірність організму, а також дуже корисні для здоров'я вагітних жінок і плоду", - резюмувала лікар.
Раніше лікар також розповіла про особливий овоч, тривале вживання якого може попередити розвитку поширених і агресивних типів раку.
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