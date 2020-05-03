Катастрофа планетарного масштабу: вчені NASA забили тривогу

Екологічна катастрофа (ілюстративне фото: unsplash.com/Jay Ruzesky)

Екологічна катастрофа зафіксована на відео

Екологічна катастрофа планетарного масштабу була зафіксована вченими NASA на відео. Повідомляється, що на полюсах Землі щорічно зникають мільйони тонн льоду, що призводить до підвищення рівня Світового океану. Вчені відзначили, що з 2003 по 2019 втрати льоду на західній частині Антарктиди призвела до підвищення рівня моря на 14 міліметрів, що дорівнює трохи менше третини приросту рівня води за весь час з початку глобального потепління.

Як повідомляють дослідники Національного аерокосмічного агентства США (NASA), всього за період з початку глобального потепління в Гренландії щорічно зникає близько 200 000 000 тонн льоду, а в Антарктиді - 118000000 тонн. Вчені опублікували відео, на якому показали зміни кількості льодовиків з 2003 по 2019 рік.

На ролику показали зміну льодового покриття Землі протягом останніх 16 років з використанням даних із супутника ICESat-2. Цей супутник використовує лазерний висотомір, який посилає на Землю імпульс з частотою 10 кілогерців.

Екологічна катастрофа потрапила на відео

Так, в період з 2003 по 2019 роки втрати льоду на західній частині Антарктиди призвели до підвищення рівня моря на 14 міліметрів. Це трохи менше третини від загального підйому рівня води спостерігається у світових океанах. При цьому в східній частині, навпаки, спостерігалося зростання льодовиків.

Всього за глобального потепління в Гренландії щорічно зникає близько 200 000 000 тонн льоду, а в Антарктиді - 118 000 000 тонн.

Нагадаємо, що над Арктикою закрилася гігантська озонова діра.