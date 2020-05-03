Катастрофа планетарного масштаба: ученые NASA забили тревогу

Экологическая катастрофа (иллюстративное фото: unsplash.com/Jay Ruzesky)

Экологическая катастрофа зафиксирована на видео

Экологическая катастрофа планетарного масштаба была зафиксирована учеными NASA на видео. Сообщается, что на полюсах Земли ежегодно исчезают миллионы тонн льда, что приводит к повышению уровня Мирового океана. Ученые отметили, что с 2003 по 2019 потери льда на западной части Антарктиды привели к повышению уровня моря на 14 миллиметров, что равно чуть меньше трети прироста уровня воды за все время с начала глобального потепления.

Как сообщают исследователи Национального аэрокосмического агентства США (NASA), всего за период с начала глобального потепления в Гренландии ежегодно исчезает около 200 000 000 тонн льда, а в Антарктиде - 118000000 тонн. Ученые опубликовали видео, на котором показали изменения количества ледников с 2003 по 2019 год.

На ролике показали изменение ледового покрытия Земли в течение последних 16 лет с использованием данных со спутника ICESat-2. Этот спутник использует лазерный высотомер, который посылает на Землю импульс с частотой 10 килогерц.

Экологическая катастрофа попала на видео

Так, в период с 2003 по 2019 годы потери льда на западной части Антарктиды привели к повышению уровня моря на 14 миллиметров. Это чуть меньше трети от общего уровня подъема воды наблюдается в мировых океанах. При этом в восточной части, наоборот, наблюдался рост ледников.

Всего за глобального потепления в Гренландии ежегодно исчезает около 200 000 000 тонн льда, а в Антарктиде - 118000000 тонн.

Напомним, что над Арктикой закрылась гигантская озоновая дыра.