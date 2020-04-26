Українські міста перетворяться на пустелю: синоптик нажахав апокаліптичним прогнозом

Три області України стануть пустелею (колаж: РБК-Україна)

Експерт розповів, до чого може призвести глобальне потепління

Зміна клімату на півдні Україні може спричинити за собою непоправні наслідки. Не виключено навіть виникнення пустель та напівпустель. Катастрофічна ситуація склалася на півдні Одеської області, в місті Ізмаїл, оскільки минулий рік був рекордно сухим, а 2020 також виявився не таким дощовим, як хотілося.

З цієї причини, в зоні ризику знаходяться Одеська, Миколаївська і Херсонська області. Про це розповів кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич, передає OBOZREVATEL.

"Посіви озимих починають гинути. Аграрії там в паніці. Тому що основні циклони проходять у більш північних широтах. А у них постійне переважання антициклону і дефіцит опадів", - розповів Кибальчич.

Крім того, синоптик зазначив, що в Харкові середньорічна температура піднялася на два градуси вище норми. Така температура була характерна для Херсона чи Ужгорода в середині 20 століття.

Кибальчич додав, що в Євроазіатській частини глобальне потепління виражається дуже інтенсивно. У більш північних широтах, це добре простежується, а ось екваторіальна частина, тропічні регіони не так схильні до зміни клімату, там все відбувається повільніше.

Нагадаємо, екологи вважають, що Україні може загрожувати зневоднення.

Ми також писали про те, що глобальне потепління і зміна клімату може викликати в Україні серйозні проблеми з вирощуванням їжі. Експерти кажуть, що суха земля вже в цьому році значно вплине на вирощування сільгоспкультур.