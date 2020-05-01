Над Арктикою закрилася гігантська озонова діра

Ілюстративне фото (NASA)

В березні діра сягнула рекордного рівня, небаченого з 2011 року

У квітні над Арктикою закрилася особливо велика озонова діра. Про це поінформувала Всесвітня метеорологічна організація, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

При цьому ще в березні діра сягнула рекордного рівня, небаченого з 2011 року.

За словами речниці Всесвітньої метеорологічної організації Клер Нулліс, це весняне явище було зумовлене наявністю в атмосфері часток, що руйнують озон, а також дуже холодною зимою в стратосфері.

"Ці два чинники у поєднанні призвели до дуже високого рівня руйнування озону, гіршого за той, що ми бачили 2011 року. Тепер ситуація повернулася до нормального стану речей, озонова діра закрилася", - повідомила вона.

Зазначимо у березні озоновий шар досяг критично низької товщини через глобальне потепління, спровоковане діяльністю людини.

Нагадаємо, завдяки карантину, запровадженому через поширення коронавірусу у більшості країн світу покращилася екологія.

Супутники NASA і Європейського космічного агентства зафіксували значне зниження шкідливих викидів в атмосферу та констатували, що в ряді регіонів повітря стало набагато чистіше. Наприклад, дані дослідження показали, що над промисловим Китаєм показники діоксиду азоту наблизилися до норми.

Водночас Україні загрожує екологічна катастрофа. Безсніжна і тепла зима спровокувала значне обміління річок і озер в Україні, і в басейнах водних артерій країни склалася несприятлива гідрологічна ситуація.