ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Український школяр спростив роботу вченим: вирішив екологічну проблему

STYLERЖиття    03.05.2020 - 10:02
Український школяр спростив роботу вченим: вирішив екологічну проблему
Український школяр написав скрипт і допоміг вченим (фото: РБК-Україна)

Українець створив модифікований скрипт

Український школяр з Києва удосконалив скрипт, який дозволить із супутників точніше відрізнити здорову рослинність від хворої. Відзначається, що семикласник Артем Шелестов допоміг вченим, які можуть скористатися розробками юнака в будь-який час. Про це повідомляє прес-служба Малої академії наук України.

"За свою роботу Артем Шелестов посів перше місце серед 341 учасників на Всеукраїнському конкурсі "Еко-погляд" Малої академії наук України, який проводився в дистанційному форматі. Школяр досліджував кореляцію між зеленими насадженнями і якістю атмосферного повітря міста Києва ", - наголошується в повідомленні.

Президент Малої академії наук України Станіслав Довгий зазначив, що сьогодні зміни клімату та екологічні проблеми - одні з основних питань, які потребують вирішення. Тому те, що зміг представити на конкурсі Артем Шелестов гідно вищої похвали.

Нагадаємо, що вчені показали, як коронавірус вплинув на екологію. NASA і супутники моніторингу забруднення Європейського космічного агентства зафіксували істотне зниження шкідливих викидів в атмосферу. Так, над Китаєм показники діоксиду азоту наблизилися до норми.

Ми писали, що зміна клімату на півдні Україні може спричинити за собою непоправні наслідки. Не виключено навіть виникнення пустель та напівпустель.

Ми також писали про те, що глобальне потепління і зміна клімату може викликати в Україні серйозні проблеми з вирощуванням їжі.

В українських Карпатах є загроза екологічної катастрофи: усі подробиці В Україні виловили дуже небезпечних крабів: екологи б'ють на сполох
Новини України
Lite
On Top