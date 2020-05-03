Український школяр спростив роботу вченим: вирішив екологічну проблему

Український школяр написав скрипт і допоміг вченим (фото: РБК-Україна)

Українець створив модифікований скрипт

Український школяр з Києва удосконалив скрипт, який дозволить із супутників точніше відрізнити здорову рослинність від хворої. Відзначається, що семикласник Артем Шелестов допоміг вченим, які можуть скористатися розробками юнака в будь-який час. Про це повідомляє прес-служба Малої академії наук України.

"За свою роботу Артем Шелестов посів перше місце серед 341 учасників на Всеукраїнському конкурсі "Еко-погляд" Малої академії наук України, який проводився в дистанційному форматі. Школяр досліджував кореляцію між зеленими насадженнями і якістю атмосферного повітря міста Києва ", - наголошується в повідомленні.

Президент Малої академії наук України Станіслав Довгий зазначив, що сьогодні зміни клімату та екологічні проблеми - одні з основних питань, які потребують вирішення. Тому те, що зміг представити на конкурсі Артем Шелестов гідно вищої похвали.

Нагадаємо, що вчені показали, як коронавірус вплинув на екологію. NASA і супутники моніторингу забруднення Європейського космічного агентства зафіксували істотне зниження шкідливих викидів в атмосферу. Так, над Китаєм показники діоксиду азоту наблизилися до норми.

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