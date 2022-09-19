Росія втрачає в Україні бойові літаки, втративши перевагу в повітрі, - британська розвідка

За останні десять днів Росія втратила в Україні не менше чотирьох бойових літаків, а з початку вторгнення їхня кількість скоротилася приблизно на 55. Росія не має переваги в повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як наголошується у зведенні, цей сплеск втрат частково є результатом того, що ВПС Росії йдуть на більший ризик, намагаючись забезпечити безпосередню підтримку з повітря російським наземним військам, які перебувають під тиском українських наступів.

За даними британської розвідки, ситуаційна поінформованість російських пілотів часто буває поганою. Крім того, існує реальна ймовірність того, що деякі літаки відхилилися від території противника і потрапили до більш щільних зон протиповітряної оборони, оскільки лінія фронту швидко переміщалася.

"Відсутність у Росії переваги в повітрі залишається одним з найбільш важливих факторів, що лежать в основі ненадійності її оперативної схеми в Україні", - вважають у Міноборони Британії.