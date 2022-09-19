ua ru
Пн, 19 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія втрачає в Україні бойові літаки, втративши перевагу в повітрі, - британська розвідка

Новость на русском →
Україна, Понеділок 19 вересня 2022 08:51
Росія втрачає в Україні бойові літаки, втративши перевагу в повітрі, - британська розвідка Фото: Росія втратила в Україні ще 4 бойові літаки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

За останні десять днів Росія втратила в Україні не менше чотирьох бойових літаків, а з початку вторгнення їхня кількість скоротилася приблизно на 55. Росія не має переваги в повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як наголошується у зведенні, цей сплеск втрат частково є результатом того, що ВПС Росії йдуть на більший ризик, намагаючись забезпечити безпосередню підтримку з повітря російським наземним військам, які перебувають під тиском українських наступів.

За даними британської розвідки, ситуаційна поінформованість російських пілотів часто буває поганою. Крім того, існує реальна ймовірність того, що деякі літаки відхилилися від території противника і потрапили до більш щільних зон протиповітряної оборони, оскільки лінія фронту швидко переміщалася.

"Відсутність у Росії переваги в повітрі залишається одним з найбільш важливих факторів, що лежать в основі ненадійності її оперативної схеми в Україні", - вважають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російська армія відчуває брак штурмової піхоти та молодших командирів. Ці проблеми намагаються вирішити за рахунок кримінальників та дострокового випуску курсантів із військових училищ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Росія втратила в Україні ще 170 окупантів, - Генштаб
Росія втратила в Україні ще 170 окупантів, - Генштаб
DAILY
Український бліцкриг. Чим армія Путіна може відповісти на наступ ЗСУ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Український бліцкриг. Чим армія Путіна може відповісти на наступ ЗСУ