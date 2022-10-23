Катастрофа в Иркутске стала 11 небоевой потерей росавиации за 8 месяцев: какие причины крушений (видео, фото)

Авиакатастрофа в Иркутске (РФ) 23 октября, где на двухэтажный жилой дом рухнул военный истребитель Су-30, произошла вслед за ЧП в Ейске в начале недели, а всего это уже 11 небоевая потеря российской авиации за 8 месяцев полномасштабной агрессии.

Как и почему падали военные российские самолеты - читайте в материале ниже.

Падение Су-30 в это воскресенье, 23 октября, попало на видео, снятое очевидцами, и кадры распространили в соцсетях.

По данным росСМИ, в Сибири в Иркутской области в это время проходили летные испытания с участием двух истребителей. Летчики упавшего на здание борта, предположительно, задохнулись, и когда закончилось топливо, самолет упал в районе Ново-Ленино на улице Пржевальского в дом, после чего прогремел взрыв и начался пожар.

Перед этим, 17 октября, истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой 9-этажный дом в городе Ейске в Краснодарском крае РФ.

Тогда пилоты катапультировались, после падения самолета произошел взрыв боекомплекта и начался большой пожар. Жертвами в результате происшествия стали 14 человек, и более 20 жителей пострадали.

Этот военный самолет упал при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома. По словам выживших летчиков, причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете. С таким же объяснением выступили и в Минобороны РФ. А вот в прессе писали также, что в двигатель могла попасть птица.

Еще за неделю до этого, 9 октября, в один день в Ростовской области потерпели крушение военные самолеты Су-34 (пилоты успели катапультироваться) и Су-25 (пилот погиб).

В обоих случаях главной причиной крушения рассматривается техническая неисправность. Один из них рухнул недалеко от хутора Сибирьки, а другой возле хутора Рогалик в Миллеровском районе.

До этого, в первый день октября, на территории временно оккупированного Россией украинского Крыма рухнул самолет на военном аэродроме "Бельбек", в результате чего прогремел большой взрыв и вспыхнул пожар. Тогда летчик катапультировался.

Представители оккупационных "властей" тогда заявили, что борт при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и вспыхнул, произошел подрыв боекомплекта.

До этого, 11 сентября, в захваченном РФ Крыму тоже произошла авиакатастрофа - тогда падал истребитель-бомбардировщик Су-34, а пилоты тоже успели катапультироваться.

Авиакатастрофа произошла на границе Раздольненского и Красноперекопского районов. Детали ЧП представители оккупационной администрации не стали разглашать.

Летом на территории РФ произошло три авиакатастрофы с небоевыми потерями военной авиации.

Так, 24 июня в Рязани рухнул тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76, в результате чего погибли четыре человека.

21 июня в Ростовской области упал штурмовик-"Грач" Су-25 (пилот погиб).

А за несколько дней до этого, 17 июня, еще один Су-25 потерпел крушение в Белгородской области (летчик успел катапультироваться).

Ранее весной, 8 апреля, в Ленинградской области произошла авиакатастрофа с истребителем-перехватчиком дальнего радиуса действия МиГ-31 (экипаж катапультировался).

А зимой, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля, под Воронежем рухнул военно-транспортный самолет Ан-26 - весь экипаж погиб.

Причина катастроф военных самолетов в РФ

Обратим внимание, что в этом перечне указаны случаи крушения российских военных самолетов на территории страны-агрессора и на временно оккупированных ею территории Украины - не в результате боевых действий.

Что касается боевых потерь росавиации, то по состоянию на 23 октября после полномасштабного вторжения в нашу страну Силы обороны Украины уничтожили 270 самолетов и 245 вертолетов противника, свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Такое значительное количество сбитой вражеской военной авиации и соответственно ликвидированных летчиков, по мнению украинских военных экспертов, вызвало в РФ дефицит профессиональных пилотов.

Как отмечал полковник запаса Олег Жданов, в России вынуждены сейчас садить за штурвалы недостаточно подготовленных и обученных летчиков, с малым летным опытом - ведь немалое число профессиональных кадров, которые Москва кинула на войну, уже или погибли, или получили ранения.

Участившиеся крушения в РФ могут служить этому подтверждением.