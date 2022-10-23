Катастрофа в Іркутську стала 11 небойовою втратою росавіації за 8 місяців: які причини катастроф (відео, фото)

Авіакатастрофа в Іркутську (РФ) 23 жовтня, де на двоповерховий житловий будинок впав військовий винищувач Су-30, сталася слідом за НП в Єйську на початку тижня, а всього це вже 11 небойова втрата російської авіації за 8 місяців повномасштабної агресії.

Як і чому падали військові російські літаки - читайте у матеріалі нижче.

Падіння Су-30 цієї неділі, 23 жовтня, потрапило на відео, зняте очевидцями, і кадри поширили в соцмережах.

За даними росЗМІ, у Сибіру в Іркутській області в цей час проходили льотні випробування за участю двох винищувачів. Льотчики борту, що впав на будівлю, імовірно, задихнулися, і коли закінчилося паливо, літак упав у районі Ново-Лєніно на вулиці Пржевальського в будинок, після чого прогримів вибух і почалася пожежа.

Перед цим, 17 жовтня, винищувач-бомбардувальник Су-34 впав на житловий 9-поверховий будинок у місті Єйську у Краснодарському краї РФ.

Тоді пілоти катапультувалися, після падіння літака стався вибух боєкомплекту та почалася велика пожежа. Жертвами внаслідок пригоди стали 14 людей, і понад 20 мешканців постраждали.

Цей військовий літак упав під час набору висоти для навчально-тренувального польоту з військового аеродрому. За словами льотчиків, що вижили, причиною катастрофи стало займання одного з двигунів при зльоті. З таким самим поясненням виступили й у Міноборони РФ. А ось у пресі писали також, що у двигун міг потрапити птах.

Ще за тиждень до цього, 9 жовтня, одного дня в Ростовській області зазнали аварії військові літаки Су-34 (пілоти встигли катапультуватися) та Су-25 (пілот загинув).

В обох випадках головною причиною аварії розглядається технічна несправність. Один із них звалився недалеко від хутора Сибірьки, а другий біля хутора Рогалик у Міллєровському районі.

До цього, в перший день жовтня, на території тимчасово окупованого Росією українського Криму впав літак на військовому аеродромі "Бельбек", внаслідок чого прогримів великий вибух і спалахнула пожежа. Тоді льотчик катапультувався.

Представники окупаційної "влади" тоді заявили, що борт при посадці викотився за межі злітно-посадкової смуги і спалахнув, стався підрив боєкомплекту.

До цього, 11 вересня, у захопленому РФ Криму також сталася авіакатастрофа - тоді падав винищувач-бомбардувальник Су-34, а пілоти теж встигли катапультуватися.

Авіакатастрофа сталася на межі Роздольненського та Красноперекопського районів. Деталі НП представники окупаційної адміністрації не розголошували.

Влітку на території РФ сталося три авіакатастрофи з небойовими втратами військової авіації.

Так, 24 червня в Рязані впав важкий військово-транспортний літак Іл-76, внаслідок чого загинуло четверо людей.

21 червня у Ростовській області впав штурмовик-"Грач" Су-25 (пілот загинув).

А за кілька днів до цього, 17 червня, ще один Су-25 розбився в Бєлгородській області (льотчик встиг катапультуватися).

Раніше навесні, 8 квітня, у Ленінградській області сталася авіакатастрофа з винищувачем-перехоплювачем далекого радіусу дії МіГ-31 (екіпаж катапультувався).

А взимку, в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого, під Воронежем впав військово-транспортний літак Ан-26 - весь екіпаж загинув.

Причина катастроф військових літаків у РФ

Звернемо увагу, що в цьому переліку вказані випадки аварії російських військових літаків на території країни-агресора та на тимчасово окупованих нею території України - не внаслідок бойових дій.

Що стосується бойових втрат росавіації, то станом на 23 жовтня після повномасштабного вторгнення до нашої країни Сили оборони України знищили 270 літаків та 245 вертольотів противника, свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Така значна кількість збитої ворожої військової авіації та, відповідно, ліквідованих льотчиків, на думку українських військових експертів, викликала в РФ дефіцит професійних пілотів.

Як зазначав полковник запасу Олег Жданов, у Росії змушені зараз садити за штурвали недостатньо підготовлених і навчених льотчиків, з малим льотним досвідом - адже чимало професійних кадрів, які Москва кинула на війну, вже або загинули, або отримали поранення.

Крахи літаків, що почастішали в РФ, можуть служити цьому підтвердженням.