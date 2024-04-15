Кардиолог назвала кофе, который не вредит сердцу
Кофе придает человеку дополнительный заряд энергии во время напряженного дня. Однако такой напиток также может оказать негативное влияние на сердце.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.
Воздействие кофе на сердце
По словам врача, умеренное употребление кофе однозначно положительно влияет на снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний даже у пожилых пациентов с гипертонией.
Положительное влияние ежедневного употребления кофе не ограничивается сердечно-сосудистой системой.
Важно знать о некоторых противопоказаниях. Не стоит пить кофе людям с проблемами пищеварения, такими как язва желудка, рефлюкс, камни в почках или синдром раздраженного кишечника, а также людям с серьезными тревожными расстройствами.
Кофеин в больших дозах или в индивидуальных случаях может вызвать чрезмерное возбуждение, тревогу, нарушение сна и нарушения пищеварения.
Кроме того, этот напиток вымывает из организма кальций и оказывает мочегонный эффект. Поэтому если вы любите кофе, не забывайте следить за водным балансом.
Какой кофе полезен
Наиболее полезным для здоровья является черный кофе без каких-либо добавок. В рекомендациях по 3-5 чашечкам кофе в день для здоровья также указано, что это должен быть именно черный кофе.
Наиболее полезными добавками к кофе являются корица, горькое какао или кардамон.
В то же время кофе повышает пульс и давление, поскольку кофеин возбуждает организм. Так что если вы пьете ее регулярно и у вас нет гипертонии, это никак не повредит. Если у вас повышенное давление, тахикардия или стенокардия обязательно посоветуйтесь со своим врачом, стоит ли вам пить кофе и в каком количестве.
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