Назван популярный напиток, который помогает защитить от рака

Ученые обнаружили важные качества у обычного кофе, который мы пьем ежедневно. Оказалось, что употребление этого напитка в разы снижает риск рецидива одного из вида рака.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное в " Международном журнале рака ".

Исследовательская группа под руководством профессора Эллен Кампман из Университета Вагенингена и исследований в Нидерландах, изучила взаимосвязь между употреблением кофе и всеми рецидивами раку, а также со смертностью от всех причин у людей с колоректальным раком.

Предварительные исследования показали, что кофе угнетает рост толстой кишки. В новом исследовании использовали данные 1719 человек с колоректальным раком, чтобы изучить, как именно кофе может влиять на прогрессирование рака толстой кишки.

Употребление кофе и другие характеристики способа жизни были собраны с помощью специальных анкет на момент установления диагноза. А данные о рецидивах и смертность от всех причин были взяты из Голландского онкологического реестра и базы данных личных записей.

За более чем 6 лет наблюдений произошло 257 рецидивов, а также 309 смертей. Дальнейший анализ показал, что употребление более 4 чашек кофе в день было связано со снижением риска рецидива рака толстой кишки на 32% в сравнении с употреблением 2 чашек кофе в день.

На общую смертность также повлияло употребление кофе. Однако этот эффект был нелинейным, и оптимальное употребление составило от 3 до 5 чашек в день. При более высоком употреблении общая смертность снова увеличилась.

В целом, результаты показывают, что ежедневное употребление кофе может быть связано с низким риском рецидива колоректального рака и низким риском ранней смерти.