Кардіолог назвала каву, яка не шкодить серцю
Кава надає людині додатковий заряд енергії під час напруженого дня. Однак такий напій також може мати негативний вплив на серце.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.
Вплив кави на серце
За словами лікаря, помірне вживання кави однозначно позитивно впливає на зниження ризику серцево-судинних захворювань навіть у літніх пацієнтів з гіпертонією.
Позитивний вплив щоденного вживання кави не обмежується серцево-судинною системою.
Важливо знати про деякі протипоказання. Не варто пити каву людям з проблемами травлення, такими як виразка шлунка, рефлюкс, камені в нирках або синдром подразненого кишківника, а також людям з серйозними тривожними розладами.
Кофеїн у великих дозах або в індивідуальних випадках може спричинити надмірне збудження, тривогу, порушення сну та розлади травлення.
Окрім того, цей напій вимиває з організму кальцій і має сечогінний ефект. Тому, якщо ви любите каву, не забувайте стежити за водним балансом.
Яка кава корисна
Найбільш корисною для здоров’я є чорна кава без будь-яких добавок. У рекомендаціях щодо 3-5 чашок кави на день для здоров’я також зазначено, що це має бути саме чорна кава.
Найбільш корисними добавками до кави є кориця, гірке какао або кардамон.
Водночас кава підвищує пульс та тиск, оскільки кофеїн збуджує організм. Тож якщо ви п'єте її регулярно і у вас немає гіпертонії, це ніяк не зашкодить. Якщо у вас підвищений тиск, тахікардія чи стенокардія - обов'язково порадьтеся зі своїм лікарем, чи варто вам пити каву та в якій кількості.
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