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Кардіолог назвала каву, яка не шкодить серцю

Понеділок 15 квітня 2024 10:53
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Кардіолог назвала каву, яка не шкодить серцю Названо корисну для серця каву (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталія Іванюк

Кава надає людині додатковий заряд енергії під час напруженого дня. Однак такий напій також може мати негативний вплив на серце.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.

Вплив кави на серце

За словами лікаря, помірне вживання кави однозначно позитивно впливає на зниження ризику серцево-судинних захворювань навіть у літніх пацієнтів з гіпертонією.

Позитивний вплив щоденного вживання кави не обмежується серцево-судинною системою.

Важливо знати про деякі протипоказання. Не варто пити каву людям з проблемами травлення, такими як виразка шлунка, рефлюкс, камені в нирках або синдром подразненого кишківника, а також людям з серйозними тривожними розладами.

Кофеїн у великих дозах або в індивідуальних випадках може спричинити надмірне збудження, тривогу, порушення сну та розлади травлення.

Окрім того, цей напій вимиває з організму кальцій і має сечогінний ефект. Тому, якщо ви любите каву, не забувайте стежити за водним балансом.

Яка кава корисна

Найбільш корисною для здоров’я є чорна кава без будь-яких добавок. У рекомендаціях щодо 3-5 чашок кави на день для здоров’я також зазначено, що це має бути саме чорна кава.

Найбільш корисними добавками до кави є кориця, гірке какао або кардамон.

Водночас кава підвищує пульс та тиск, оскільки кофеїн збуджує організм. Тож якщо ви п'єте її регулярно і у вас немає гіпертонії, це ніяк не зашкодить. Якщо у вас підвищений тиск, тахікардія чи стенокардія - обов'язково порадьтеся зі своїм лікарем, чи варто вам пити каву та в якій кількості.

Раніше ми повідомляли, чи може розчинна кава зіпсуватись.

Також ми писали про популярний напій, який допомагає захиститися від раку.

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