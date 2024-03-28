Может ли растворимый кофе испортиться: ответ удивит

Миллионы людей в мире начинают свой день с чашки кофе. Чаще всего в этой чашке - растворимый кофе. Следует знать, может ли такой кофе испортиться и какие признаки должны насторожить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Canadian Heritage Roasting Company .

Может ли растворимый кофе испортиться

Растворимый кофе хранится гораздо дольше молотого. Не распакованный растворимый кофе может пролежать до 2 лет в зависимости от условий хранения.

В растворимом кофе мало влаги, поэтому бактериям и плесени трудно жить и размножаться в такой среде.

Однако, если вы распаковываете растворимый кофе и регулярно зачерпываете его ложкой, он тоже может испортиться за какое-то время.

Эксперты говорят, что как только герметичность упаковки нарушается, влияние кислорода и влаги ускоряет процесс разложения. А это приводит к изменению вкуса и аромата.

В результате вкусовые качества кофе ухудшатся и вы не захотите его пить.

Если растворимый кофе начал пахнуть кислым или плесенью, то он испортился.

Холодильники и морозильники для хранения растворимого кофе могут привести к попаданию влаги в кофе. А это главный для нее враг.

Эксперты советуют хранить кофе в герметичном контейнере как можно дальше от источников тепла, света и влаги.

Воздействие растворимого кофе на организм

Пользы у растворимого напитка не так уж много: он обладает мочегонным эффектом и поэтому помогает вывести из организма лишнюю воду и снять отеки. Плюс также в том, что он дешевле натурального, быстро готовится и помогает быстро взбодриться.

Лучше, если кофе будет натуральным. Но если очень хочется, то можно иногда выпить чашку растворимого кофе через 30-40 минут после еды, а спустя еще 15 минут - выпить стакан воды, чтобы избежать обезвоживания.

Важно покупать кофе только у проверенных продавцов, чтобы быть уверенным в соблюдении всех условий хранения и получать только оригинальную продукцию высочайшего качества.