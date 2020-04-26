Через карантин в Україні масово протестують фермери: названі вимоги

Фермери проти карантину (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні призвів до закриття ринків і банкрутства дрібних фермерських господарств

Карантин в Україні призвів до зниження доходу серед фермерів через заборону продажу на ринках. Через це власники фермерських господарств Херсонської області вийшли на акцію протесту. Близько 300 фермерів вимагають відкриття ринків, через те, що вони не можуть збути свій товар, а також не мають ніяких додаткових доходів для існування.

Мітинг проходить на Антонівському мосту на в'їзді в Херсон. Аграрії безперервно ходять по пішохідному переходу, тим самим перешкоджаючи руху транспорту. Один з фермерів привіз на акцію огірки та викинув їх на проїжджу частину, тим самим демонструючи, що йому нікуди збувати продукцію. Аграрії обурюються тому, що в область ввозять свої товари великі мережі типу дніпропетровського "АТБ", а місцеві виробники не можуть збути свої овочі та фрукти.

Серед ринків, які досі працюють у Херсонській області - найбільший на півдні України оптовий овочевий ринок у Великих Копанях "Нежданна". Але мітингувальники вважають, що цього недостатньо для збуту продукції.

Після початку мітингу на місце акції приїхало близько 70 співробітників правоохоронних органів. Поліцейські пояснюють, що навіть під час мітингу необхідно дотримуватися дистанції та носити маски. Але фермери не реагують на зауваження. Деякі знаходяться на мосту без засобів індивідуального захисту.

Реакція місцевої влади не змусила себе чекати: губернатор Юрій Гусєв пообіцяв, що після повернення з Києва, де перебуває у важливій справі, розбереться з ситуацією. Вимога фермерів полягає в організації закупівлі та вивезення продукції за нормальними цінами.

У ЗМІ також з'явилася інформація про те, що в Дніпропетровській і Запорізькій областях фермери також висловили своє невдоволення. Тим, хто вирощував свої овочі в теплицях, доведеться багатотонними партіями викидати продукти. Перекупники відмовляються купувати овочі, тому що самі не знають, чи вдасться їм збути товар.

Карантин в Україні призвів до масових протестів фермерів

Нагадаємо, раніше через закриття ринків в Мелітополі почалися протести.

Також ми писали, що підприємці під Дніпром штурмували закриті на карантин ринки та відновили торгівлю.