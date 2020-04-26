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У Херсонській області близько 250 аграріїв перекрили дорогу через закриття ринків

Новини » Коронавірус     26.04.2020 - 15:45
У Херсонській області близько 250 аграріїв перекрили дорогу через закриття ринків
Фото: аграрії перекрили дорогу в Херсонській області (facebook.com/lebedeva.janina)

Люди вимагають відновлення роботи оптових ринків

У Херсонській області близько 250 фермерів перекрили дорогу на знак протесту проти закриття ринків під час карантину в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Наразі відомо про кілька сотень протестувальників. Аграрії перекрили дорогу і вимагають відновити роботу ринків, на яких вони реалізовували свою сільгосппродукцію. На місці інциденту багато поліції і автозаків, але правоохоронці поки не вживають ніяких дій.

Фото: люди протестують проти закриття ринків (facebook.com/lebedeva.janina)

Глава області Юрій Гусєв прокоментував ситуацію з перекриттям дороги і масовим порушенням карантину в регіоні. За його словами, зараз активно вивчаються пропозиції профільних асоціацій та об'єднань підприємців по тим заходам, які будуть сприяти виживанню бізнесу на карантині.

"Якщо маєте пропозиції по розвитку АПК Херсонщини - прошу направляти їх офіційно на мою адресу. Також я готовий зустрітись з ініціативними групами фермерів та сільгоспвиробників окремо, але з дотриманням усіх карантинних заходів", - заявив Гусєв.

Він також закликав протестувальників дотримуватися карантину, оскільки всі порушення введених обмежень "будуть ретельно фіксуватись та каратимуться у відповідно до норм законодавства".

Нагадаємо, раніше через закриття ринків протести почалися в Мелітополі. Тоді поліція затримала кілька людей. Також повідомлялося, що у Кам'янському Дніпропетровської області кілька підприємців самовільно проникли на територію закритого ринку і почали продаж продукції.

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