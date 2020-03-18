Карантин в Україні: кого чекають великі надбавки до зарплати та пенсії

Коронавірус та економіка (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні призвів до сутнісних змін у законодавстві

Карантин в Україні пов'язаний з рядом економічних ризиків для населення, тому влада вирішила змінити законодавство на час обмежувальних заходів. У законі "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)" йдеться також про соціальні заходи, які повинні допомогти громадянам адаптуватися до умов карантину.

Як повідомляється, затверджений закон передбачає реалізацію цілої низки заходів, спрямованих на соціальний захист громадян.

Соцдопомога для біженців. На період дії карантину забороняється знімати тимчасово переміщених осіб з обліку за їх відсутності понад два місяці за місцем проживання. А також контролювати виплати їм соціальної допомоги за місцем проживання.

Штрафи та пені за комуналку. На період карантину і 30 днів після нього забороняється зараховувати пеню і штрафи за неоплачені комунальні послуги, призупиняти надання таких послуг через несплату, виселяти громадян з їхнього житла за рішенням суду за несплату житлово-комунальних послуг (навіть якщо таке рішення суду прийнято).

Контроль цін на ліки. Кабмін зобов'язаний забезпечити контроль за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення і соціально значущі товари.

Надбавка до зарплати медикам. Протягом тижня уряд зобов'язаний встановити доплати медпрацівникам у розмірі до 200% зарплати.

Надбавка до зарплати працівникам, які забезпечують життєдіяльність населення. Протягом тижня уряд має встановити доплати до зарплати також окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення.

Пенсіонерам доплатять 1000 гривень. Кабінет міністрів України під час карантину у зв'язку з коронавірусом повинен підготувати додаткові виплати пенсіонерам з низьким рівнем доходу. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Украина.

Субсидії. Кабмін протягом двох днів після набрання чинності повинен розробити та затвердити заходи в рамках своєї компетенції, а також подати на розгляд парламенту законопроєкт, яким регулюється питання субсидій населенню. Як передбачається, документ повинен передбачати, що субсидія в наступний період буде надана всім без винятку господарствам, які отримують її в поточний період. Звертатися із заявою не потрібно. Також передбачається, що кількість одержувачів субсидій буде розширено. Крім того, в урядовому проєкті має міститися норма, яка дозволяє призупинення на період карантину основних виплат по іпотеці.

Метою таких соціальних заходів є одночасна підтримка громадян у період складної життєвої ситуації, а також забезпечити їх захист в період карантину.

Нагадаємо, Кабінет міністрів посилив карантинні заходи у зв'язку із загрозою поширення коронавіруса в Україні.

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