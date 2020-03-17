ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В уряді розроблять програму кредитних канікул для бізнесу

Новини » Економіка     17.03.2020 - 00:18
В уряді розроблять програму кредитних канікул для бізнесу
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Йдеться переважно про великі кредити

Кабінет міністрів України наразі розробляє програму кредитних канікул у зв'язку із карантином через коронавірус. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає РБК-Україна.

За словами президента, програма кредитних канікул для малого та середнього бізнесу очікується від Національного банку та Міністерства фінансів, а також державних і комерційних банків.

"Зараз працює уряд. Хоч нам і важко, хоч ми і не Франція і економіка у нас не така міцна, як у багатьох європейських країн, але вони повинні розробити програму (кредитних канікул, - ред.). Я дав їм указ... Буде декілька структурних програм з приводу канікул... мається на увазі - не сплачувати великі кредити", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський у рамках заходів проти коронавірусу доручив Міністерству фінансів провести переговори з МВФ та іншими міжнародними партнерами про надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу.

Стали відомі деталі про хворих коронавірусом у Києві Метро в Києві і по Україні закривають: Кабмін прийняв офіційне рішення
Новини України Володимир ЗеленськийкредитканикулыКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся