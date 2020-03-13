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Всеукраїнський карантин: що відбувається в областях і коли відкриють школи

STYLERЖиття    13.03.2020 - 20:50
Всеукраїнський карантин: що відбувається в областях і коли відкриють школи
Карантин в Україні 2020 (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні оголосили, щоб попередити поширення коронавіруса

Карантин в Україні через коронавірус був оголошений 12 березня. Всі освітні установи - від дитячих садків до інститутів післядипломної освіти примусово закрили, заборонили масові заходи - спортивні та культурні. Що відбувається в столиці та областях України, коли відкриють школи і садки - у матеріалі Styler.

Попередні терміни карантину в Україні - з 12 березня по 3 квітня.

Київ

З 12 березня закриті дитячі садки, загальноосвітні школи, ліцеї, ПТУ, дитячі гуртки, університети та інші навчальні заклади. Керівники навчальних закладів 11 березня отримали накази, у яких значиться лише дата початку карантину - 12 березня, коли він закінчиться - не сказано.

Закриті театри, кінотеатри, музеї. Спортивні і розважальні заходи дозволені при скупченні не більше 60 осіб. Закриті розважальні зони в ТРЦ.

Всіх працівників з ознаками ГРВІ можуть зобов'язати залишитися вдома.

Пробне ЗНО перенесли.

Всі адміністративні і громадські установи посилять заходи з дезінфекції, встановлений санітарний контроль

Чернівецька область

У Чернівцях була оголошена надзвичайна ситуація. В місті був діагностований перший випадок COVID-19 ще 3 березня у 49-річного чоловіка.

12 березня коронавірус діагностували у 64-річного чоловіка. Його дружина була в Італії, але у неї хворобу не виявили.

В області заборонили проводити масові заходи, навчальні заклади закриті. Транспорт, вокзали дезінфікують.

Житомирська область

12 березня було оголошено про інфікування 71-річної пенсіонерки, яка була в Польщі. 13 березня жінка померла в Радомишлі від ускладнень коронавіруса - їй діагностували двосторонню пневмонію.

В області ввели ті ж обмежувальні заходи, що й у всій Україні. Але в Радомишлі з 14 тисячами жителів оголосили надзвичайну ситуацію. Це означає припинення роботи транспорту, закриття ринків, заборону масових заходів та дезінфекцію.

Одеська область

Школи з 12 березня перейшли на дистанційний режим, масові заходи заборонені або обмежені (залежно від кількості людей).

Мерія просить одеситів максимально обмежити переміщення міста, без гострої необхідності не відвідувати місця загального користування та місця скупчення людей. У першу чергу це стосується літніх, вагітних жінок і дітей.

Створена "гаряча лінія" з питань коронавіруса COVID-19.

Донецька область

В РНБО заявили, що всі пункти пропуску на лінії розмежування з ОРДЛО повинні бути негайно закриті для всіх без винятку осіб через ризики поширення коронавіруса.

В уряді заявили, що існують достовірні дані про мінімум 12 випадків захворювання коронавіруса на окупованих територіях, зокрема в Горлівці.

В регіоні визначено кілька карантинних медустанов, які можуть приймати хворих (у Маріуполі, Мирнограде, Костянтинівці).

Харківська область

Скасування масових заходів, закриті театри, кінотеатри, цирк, розважальні центри. В університетах студенти переходять на дистанційне навчання.

На місцевих ринках, у торгових центрах, метро та інших місцях масового скупчення людей проводиться дезінфекція.

Мер Харкова Геннадій Кернес 12 березня повідомив, що закривати школи і дитячі сади міська влада не планує, оскільки в останні дні спостерігається зниження захворюваності на ГРВІ серед дітей. Але після загрози відкриття кримінальної справи 13 березня навчальні заклади були закриті.

Інші області

В інших областях вживаються заходи, передбачені постановою Кабміну про карантин в Україні. Навчальні заклади закриті, масові заходи заборонені або обмежені, проводиться дезінфекція.

Нагадаємо ще раз, що попередньою датою закінчення карантинних заходів названо 3 квітня, але ця дата може варіюватися залежно від епідеміологічної ситуації в Україні.

Раніше ми писали, що у Радомишлі, де померла українка, п'ятеро парафіян церкви, куди вона ходила 8 березня, поскаржилися на нездужання.

Всі пункти пропуску з ОРДЛО мають бути закриті через коронавірус, - Фріз Режим НС і перша жертва коронавірусу: ситуація в Радомишлі
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