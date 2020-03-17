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Уряд доплатить 1000 гривень пенсіонерам із низьким доходом, - Зеленський

Новини » Економіка     17.03.2020 - 01:45
Уряд доплатить 1000 гривень пенсіонерам із низьким доходом, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Виплати підготують для усіх, хто має пенсію нижче 5 тисяч гривень

Кабінет міністрів України під час карантину у зв'язку із коронавірусом має підготувати додаткові виплати пенсіонерам із низьким рівнем доходу. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

За його словами, йдеться про тих літніх людей, які отримують пенсії нижче 5 тисяч гривень.

"Я сьогодні звернувся до нашого уряду і ми вже це зробимо найближчии днями. Окремо для літніх людей, особливо для пенсіонерів, які наприклад отримують пенсію 5 тисяч гривень і менше - ми обов'язково додамо окремо 1000 гривень", - заявив президент.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд тепер має порахувати, яка ці кількість коштів. За словами Зеленського, попередньо потрібно 10 мільярдів гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів посилив карантинні заходи у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу в Україні. Так, з 17 березня припиняє роботу метрополітен у Києві, Дніпрі та Харкові. А з 18 числа буде призупинено транспортне сполучення між містами. ТРЦ в цей час також зачиняються.

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