Карантин в Україні: за які порушення поліція може складати протоколи

Карантин в Україні через коронавірус посилюють з 6 квітня, і нові обмежувальні заходи триватимуть по 24 квітня. За порушення правил будуть штрафувати на суму від 17 до 34 тисяч гривень, а в деяких випадках загрожує кримінальна відповідальність.

Контроль за дотриманням режиму самоізоляції будуть здійснювати поліцейські, військові, нацгвардійці та працівники державних установ МОЗ.

Серед основних заборон:

перебування в громадських місцях без респіратора або маски

переміщення групою кількості більше ніж дві особи (крім випадків службової необхідності та супроводу осіб, які не досягли 14 років).

відвідування навчальних закладів; парків, скверів, зон відпочинку тощо; перебування в громадських місцях дітей до 14 років без супроводу; відвідування спортивних і дитячих майданчиків.

продовжено заборону на масові заходи і на роботу ресторанів, кафе, ТРЦ та інших установ розважальної сфери та побутового обслуговування.

самоізоляція громадян у віці 60 років і старше (крім крім медпрацівників та працівників об'єктів критичної інфраструктури)

Як українцям правильно себе вести і в яких конкретно випадках правоохоронці можуть складати протоколи?

Якщо до вас підійшов поліцейський

Спочатку поліцейський повинен представитися і показати службове посвідчення. Якщо він цього не зробив, треба в нього про це попросити (ст. 18 Закону про Нацполіцію). Далі він повинен пояснити, чому зупинив вас. Зокрема, якщо він бачить ознаки складу правопорушення, передбаченого ст. 44-3 Кодексу про адміністративні порушення, то пояснити, які саме, зауважив юрист і експерт Центру політико-правових реформ Євген Крапивін. Про це передає hromadske.

Потім правоохоронець перевіряє документи і переписує дані про особу. І наостанок складає протокол про адмінправопорушення. Це може відбуватися або на місці, або в поліцейській дільниці, якщо в патруля немає цих протоколів на руках або в машині тощо.

Вас відпускають, а протокол направляють до суду поштою. Про час і місце розгляду справи вам повідомляють судовим викликом.

На якій підставі можуть виписати штраф

Порушення будь-яких обмежувальних заходів, встановлених урядовою постановою №211 "Про запобігання розповсюдження на території України коронавіруса COVID-19", а також рішеннями органів місцевого самоврядування (міських рад і т. д.), можуть каратися штрафами і навіть тюремним ув'язненням.

За ст. 43-3 Кодексу про адмінправопорушення, за недотримання правил і норм карантину можуть оштрафувати на суму від 17 до 34 тисяч гривень. А у відповідності зі ст. 325 Кримінального кодексу, за порушення санітарних правил і норм можливий штраф від 17 до 51 тисячі гривень або обмеження волі або ув'язнення до 3 років. Якщо дії призвели до загибелі або інших тяжких наслідків, суд може позбавити волі до 8 років.

Пересування на транспорті

В даний час діє заборона тільки на залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

На власному авто їздити в інші міста та області можна, але в деяких містах органи місцевого самоврядування запроваджують такі обмеження в регіоні.

Візит до родичів або до сусідів

Такої заборони немає, але МОЗ не рекомендує відвідувати сусідів і родичів на час карантину.

Прогулянка в парку - табу

Відвідання парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон в період карантину заборонено - хіба що для вигулу домашніх тварин однією людиною і в разі службової необхідності - і поліція може скласти протокол на порушників.

Втім, не зовсім зрозуміло, як правоохоронці будуть визначати склад правопорушення - людина дійсно гуляє або просто йде через парк у магазин.

Де ходити в масці

Масковий режим від 6 квітня обов'язковий для всіх у громадських місцях. Це можуть бути будь-які маски: марля, тканини на обличчі, хірургічні та саморобні маски, респіратори. Але є один нюанс - в українському законодавстві немає визначення терміну "громадські місця" і під ними розуміють будь-які публічно доступні місця, де є скупчення людей: парки, лісопарки, вулиці, зупинки транспорту.

Часто в юридичній практиці використовують аналогію із законом про заборону курити в громадських місцях, куди внесено ще і двори, під'їзди, ліфти, підземні переходи. Юрист вважає, що системне тлумачення дозволяє поліції та судам застосовувати цей перелік і до інших випадків, але це дискусійне питання.

Як повідомлялося раніше, уряд зобов'язав працівників торгівлі, банків, аптек, спеціальних магазинів зв'язку і телекомунікацій та установ з їх ремонту видавати відвідувачам маски на час карантину в Україні.