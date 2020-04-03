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Українцям заборонили виходити з дому: кого це стосується

STYLERКоронавірус    03.04.2020 - 19:02
Українцям заборонили виходити з дому: кого це стосується
Карантин в Україні 2020 (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні посилили постановою уряду

Карантин в Україні посилили черговою постановою Кабінету міністрів. Нові правила почнуть діяти вже з 6 квітня. А за порушення обмежень будуть карати штрафом від 17 до 34 тисяч гривень. Кому з понеділка не можна буде виходити на вулицю, а в яких випадках це дозволено - в матеріалі Styler.

Хто повинен дотримуватися суворих правил самоізоляції

  • Знаходитися у громадських місцях без супроводу дорослих категорично заборонено дітям до 14 років.
  • На суворій самоізоляції повинні перебувати люди з діагнозом COVID-19, які не підлягають госпіталізації.
  • Люди, які контактували з хворими коронавірусом, і ті, у кого підозрюють COVID-19, повинні перебувати на самоізоляції.
  • Люди старше 60 років (крім медпрацівників та працівників об'єктів критичної інфраструктури).

В яких випадках дозволять вийти в магазин

Ті люди, які потребують самоізоляції (крім людей з встановленим діагнозом COVID-19), не можуть залишати місця самоізоляції. Але для цього потрібно підтвердити, що про них нікому подбати.

Їм дозволено ходити в аптеки і магазини, які розташовані в місцях не далі 2 кілометри від місця самоізоляції. Крім того, вони двічі на день можуть вигулювати собак.

Вони зобов'язані перебувати в масках або респіраторах, але без клапана видиху (така маска захищає тільки того, хто її носить, але не навколишніх).

Як отримати дозвіл покинути місце самоізоляції

Міністерству цифрової трансформації доручили до 5 квітня розробити відповідний електронний сервіс. В додаток внесуть контактні дані особи, яка перебуває на самоізоляції, а також інформацію про те, проживає людина сама, чи є кому про неї подбати.

Українці на самоізоляції можуть занести цю інформацію в додаток самостійно.

А ось за надання неправдивих відомостей про свою самоізоляцію або при недотриманні обмежувального режиму може бути накладено штраф, а якщо ці дії призведуть до зараження або смерті інших людей - передбачена кримінальна відповідальність.

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