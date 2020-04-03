Посилення карантину: юристи дали важливі поради українцям

Які права залишаються в українців після посилення карантину через коронавіруса
Карантин в Україні через коронавірус посилили і вже з 6 квітня починають діяти більш строгі обмежувальні заходи. У постанові уряду прописали, де потрібно ходити в масці або респіраторі, хто зможе перебувати на вулиці та по якій справі, а також назвали, кому необхідно перебувати на самоізоляції.
Також у Кабміні повідомили, що в деяких випадках громадян можуть примусово перевіряти на COVID-19 і госпіталізувати в лікарні навіть без згоди.
За порушення карантинних правил передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність, а штраф за порушення правил карантину дорівнює від 17 до 34 тисяч гривень.
Водночас юристи зазначають, що деякі формулювання в правилах потребують уточнень. Також вони розповіли, які в умовах карантину на українців накладаються обов'язки і які залишаються права.
Заборона перебувати в громадському місці без маски або респіратора до 24 квітня, насправді, вимагає уточнення. Адже різні закони дають свої тлумачення цьому поняттю, але конкретно термін "громадське місце" згадується лише в законі про куріння. Це частина будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, за запрошенням або за гроші, з будь-якою періодичністю, в тому числі під'їзди, підземні переходи і стадіони.
Юристи схильні вважати, що до громадських місць відноситься все, що знаходиться за межами наших квартир. Про це передає "КП в Україні".
Адвокат Іван Ліберман звертає увагу, що у разі неоднозначних ситуацій - наприклад, коли ви вважаєте, що дотримувалися санітарні заходи, а правоохоронці дотримуються зворотньої точки зору - то ви маєте право не підписувати адміністративний протокол, поки на місце не прибуде ваш адвокат.
"Коли немає свого, викликайте адвоката по лінії безкоштовної юридичної допомоги. Якщо поліцейський відмовляється чекати на приїзд юриста в умовах, коли не ходить транспорт, може піти кілька годин, - напишіть в протоколі зауваження, що вам не забезпечили конституційне право на захист, але сам документ не підписуйте", - рекомендує він.
Також важливо знати, що поліцейський у такій ситуації буде змушений знайти двох понятих, щоб зафіксувати відмову. А суд не визнає протокол з відмовою надати адвоката.
У зв'язку з посиленням карантинних заходів українцям забороняють на вулиці більше двох поруч ходити, стояти і розмовляти. Виключення робиться тільки для батьків з дітьми.
"Порушення не поширюється на осіб, які є членами однієї сім'ї, тобто проживають разом і контактують один з одним поза громадських місць", - каже адвокат.
Якщо правоохоронець відмовиться це визнати, те спільне проживання можна буде довести в суді.
По 24 квітня забороняють гуляти в парках, скверах, лісосмугах, набережних, хіба що там можна знаходитися лише за службової необхідності або для вигулу тварини. Проте якщо людина йде через парк у справі (наприклад, в магазин), то це доведеться вже пояснювати поліцейським. Адвокат зазначає, що відокремити прогулянку від ділового переходу юридично неможливо, і можна тільки роз'яснити вашу мету варту порядку.
"Якщо він наполягає на складанні протоколу, викликайте адвоката і не підписуйте без нього протокол. Тобто виконуєте вище зазначену рекомендацію", - каже він.
Крім цього, Ліберман вважає, що зони, де не можна перебувати, повинні бути позначені відповідними знаками.
Якщо в постанові Кабміну конкретно вказана формулювання про домашніх тварин, то під цю категорію підпадають всі вихованці, стверджує адвокат.
"Хоч бульдог, хоч хом'ячок", - додав Ліберман.
Багато юристів вважають, якщо поліція почне старатися у виловах порушників, суди будуть відхиляти велику кількість протоколів, як це вже відбувається з порушниками торгівлі під час карантину.
Наголошується, що якщо суд накладе штраф, його можна буде оскаржити в апеляційному порядку, а якщо його підтвердить друга інстанція, то суму штрафу (мінімум 17 тисяч гривень) доведеться заплатити.
Якщо у вас немає цих грошей, що звернуть стягнення на банківські рахунки або майно, а якщо коштів немає взагалі, що виконавче провадження закриють, але ваше ім'я зависне в реєстрі боржників. Це загрожує штрафом і ще плюс 10%.
Як повідомлялося раніше, прем'єр Денис Шмигаль допускає ослаблення карантину в Україні наприкінці квітня. Глава Кабміну розповів, в якому випадку це можливо і озвучив кілька етапів.