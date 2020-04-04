Карантин в Украине: за какие нарушения полиция может составлять протоколы

Карантин в Украине из-за коронавируса ужесточают с 6 апреля, и новые ограничительные меры продляться до 24 апреля. За нарушение правил будут штрафовать на сумму от 17 до 34 тысяч гривен, а в некоторых случаях грозит уголовная ответственность.

Контроль за соблюдением режима самоизоляции будут осуществлять полицейские, военные, нацгвардейцы и работники государственных учреждений Минздрава.

Среди основных запретов:

пребывание в общественных местах без респиратора или маски

перемещение группой количестве более чем два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет).

посещение учебных заведений; парков, скверов, зон отдыха и т.д.; пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения; посещение спортивных и детских площадок.

продолжен запрет на массовые мероприятия и на работу ресторанов, кафе, ТРЦ и других учреждений развлекательной сферы и бытового обслуживания.

самоизоляция граждан в возрасте 60 лет и старше (кроме кроме медработников и работников объектов критической инфраструктуры)

Как украинцам правильно себя вести и в каких конкретно случаях правоохранители могут составлять протоколы?

Если к вам подошел полицейский

Сначала полицейский должен представиться и показать служебное удостоверение. Если он этого не сделал, надо у него об этом попросить (ст. 18 Закона о Нацполицию). Далее он должен объяснить, почему остановил вас. В частности, если он видит признаки состава правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 Кодекса об административных нарушениях, то объяснить, какие именно, отметил юрист и эксперт Центра политико-правовых реформ Евгений Крапивин. Об этом передает hromadske.

Затем правоохранитель проверяет документы и переписывает данные о личности. И напоследок составляет протокол об админправонарушении. Это может происходить либо на месте, либо в полицейском участке, если в патруля нет этих протоколов на руках или в машине и тому подобное.

Вас отпускают, а протокол направляют в суд по почте. О времени и месте рассмотрения дела вам сообщают судебным вызовом.

На каком основании могут выписать штраф

Нарушение любых ограничительных мер, установленных правительственным постановлением №211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19", а также решениями органов местного самоуправления (городских советов и т.д.), могут наказываться штрафами и даже тюремным заключением.

По ст. 43-3 Кодекса об админправонарушениях, за несоблюдение правил и норм карантина могут оштрафовать на сумму от 17 до 34 тысяч гривен. А в соответствии со ст. 325 Уголовного кодекса, за нарушение санитарных правил и норм возможен штраф от 17 до 51 тысячи гривен или ограничение свободы или заключение до 3 лет. Если действия привели к гибели или иных тяжких последствий, суд может лишить свободы до 8 лет.

Передвижение на транспорте

В настоящее время действует запрет только на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки.

На собственном авто ездить в другие города и области можно, но в некоторых городах органы местного самоуправления вводят такие ограничения в регионе.

Визит к родственникам или к соседям

Такого запрета нет, но Минздрав не рекомендует посещать соседей и родственников на время карантина.

Прогулка в парке - табу

Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон в период карантина запрещено - разве что для выгула домашних животных одним человеком и в случае служебной необходимости - и полиция может составить на нарушителей протокол.

Впрочем, не совсем понятно, как правоохранители будут определять состав правонарушения - человек действительно гуляет или просто идет через парк в магазин.

Где ходить в маске

Масочный режим с 6 апреля обязательный для всех в общественных местах. Это могут быть любые маски: марля, ткани на лице, хирургические и самодельные маски, респираторы. Но есть один нюанс - в украинском законодательстве нет определения термина "общественные места" и обычно под ними понимают любые публично доступные места, где есть скопления людей: парки, лесопарки, улицы, остановки транспорта.

Часто в юридической практике используют аналогию с законом о запрете курить в общественных местах, куда внесены еще и дворы, подъезды, лифты, подземные переходы. Юрист считает, что системное толкование позволяет полиции и судам применять этот перечень и к другим случаям, но это дискуссионный вопрос.

Как сообщалось ранее, правительство обязало работников торговли, банков, аптек, специальных магазинов связи и телекоммуникаций и учреждений по их ремонту выдавать посетителям маски на время карантина в Украине.