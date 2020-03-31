Карантин продовжать на місяці: українцям дали тривожний прогноз

Карантин в Україні через коронавірус продовжили з 3 квітня по 24-те, а також посилили обмежувальні заходи у зв'язку зі збільшенням випадків зараження. Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков зробив заяву про чергове ймовірне продовження заходів.

Чиновник зазначив, що дата закінчення карантину буде залежати від розвитку епідемічної ситуації з COVID-19.

Так, нагадаємо, що за останню добу кількість хворих збільшилася на 69 осіб, і станом на 31 березня в країні зареєстровано 549 хворих (13 інфікованих пацієнтів померли).

Міністр висловив думку, що карантин в Україні продовжать ще щонайменше на два місяці. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста щодо рекомендованого лікарями обмежувального періоду в три місяці.

"Ми виходимо з того, що зараз у нас продовжено по 24 число, але подивимося. Я думаю, що як мінімум два місяці нам усім доведеться сидіти, як і у всій Європі, в карантинному стані", - зазначив Аваков.

Зазначимо, що раніше прем'єр Денис Шмигаль анонсував послаблення карантину для запуску економіки. За словами глави Кабміну, це можливо після Великодня (19 квітня).

Відео: Карантин в Україні можуть продовжити ще на два місяці, прогнозує Аваков

Як повідомлялося раніше, в Україні школярі під час карантину через коронавірус будуть вчитися онлайн.