Карантин продлят на месяцы: украинцам дали тревожный прогноз

Карантин в Украине из-за коронавируса продлили с 3 апреля до 24-го, а также ужесточили ограничительные меры в связи с увеличением случаев заражения. Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков сделал заявление об очередном вероятном продлении мер.

Чиновник отметил, что дата окончания карантина будет зависеть от развития эпидемической ситуации с COVID-19.

Так, напомним, что за последние сутки количество заболевших увеличилось на 69 человек, и по состоянию на 31 марта в стране зарегистрировано 549 больных (13 зараженных пациентов умерли).

Министр высказал мнение, что карантин в Украине продлят еще минимум на два месяца. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста относительно рекомендованного врачами ограничительного периода в три месяца.

"Мы исходим из того, что сейчас у нас продлен до 24 числа, но будем посмотреть. Я думаю, что как минимум два месяца нам всем придется сидеть, как и во всей Европе, в карантинном состоянии", - отметил Аваков.

Отметим, что ранее премьер Денис Шмыгаль анонсировал послабление карантина для запуска экономики. По словам главы Кабмина, это возможно после Пасхи (19 апреля).

Видео: Карантин в Украине могут продлить еще на два месяца, прогнозирует Аваков

Как сообщалось ранее, в Украине школьники во время карантина из-за коронавируса будут учиться онлайн.