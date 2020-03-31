Штрафи за порушення карантину і шашлики: як будуть карати українців

Штрафи за порушення правил карантину (Колаж РБК-Україна)

Як будуть карати українців за порушення правил самоізоляції, карантину, обсервації

Карантин в Україні введено з 12 березня з метою недопущення поширення коронавірусу. Спочатку карантин повинен був тривати до 3 квітня, але влада вирішила його продовжити ще на три тижні – до 24 квітня. В Україні зупинено міжміський транспорт, у великих містах – метро, діти пішли на дистанційне навчання, а більшість жителів – на віддалену роботу з дому. Тих, хто буде порушувати правила карантину і самоізоляції, почнуть штрафувати на велику суму грошей.

У Києві було створено спеціальний моніторинговий центр з контролю дотримання самоізоляції – ті, хто переносить коронавірус в легкій формі та лікується вдома, ті, хто був у контакті з інфікованими. Також центр буде контролювати тих громадян, які знаходяться в обсервації після повернення з інших країн. За порушення правил обсервації та самоізоляції – штраф до 34 тисяч гривень.

Як розповів мер Києва Віталій Кличко, моніторинговий центр вже збирає дані від сімейних лікарів, "Київського лабораторного центру МОЗ України", Державної прикордонної служби, Головного управління Нацполіції та інших служб. Буде створена єдина база, яка допоможе ретельно контролювати всі можливі шляхи розповсюдження вірусу.

На цей час, за даними центру моніторингу, є інформація про:

37 тисяч киян, які перетнули державний кордон в період з 11 березня

435 киян, які контактували з хворими

107 підтверджених хворих, частина з них перебуває на домашньому лікуванні та самоізоляції.

"Моніторинговий центр не тільки збирає інформацію. Але і контролюватиме дотримання режиму самоізоляції. І допомагати тим, хто самоізолювалося, вчасно отримати медичну допомогу", - зазначив Кличко.

Які штрафи введені в Україні за порушення режиму карантину, самоізоляції, обсервації:

Перше порушення режиму – штраф у 17 тисяч гривень

Друге порушення – штраф у 34 тисячі гривень

Третє порушення – кримінальна відповідальність

Які введені штрафи за пікніки та шашлики в період карантину

Як зазначив мер Києва, для порушників правил доброустрою також є штрафи – від 17 до 34 тисяч гривень Стежити за порядком будуть комунальні служби, працівники доброустрою, муніципальна охорона і поліція.

"Я переконаний, якщо люди не розуміють слів і пояснень, не дотримуються правила – вони повинні за це платити. Поки на тих, хто влаштовує масові гулянки в парках і зонах відпочинку, повинна складати протоколи поліція", сказав Кличко і додав, що інші служби також отримають право складати протоколи та виписувати штрафи в розмірі від 17 до 34 тисяч гривень за порушення правил доброустрою.

А ось спікер МВС Артем Шевченко розповів у коментарі для Hromadske, що відсутність масок і шашлики під час карантину поки штрафувати не будуть, але така можливість не виключається. Він пояснив, що носіння масок – це рекомендація від влади, і при їх відсутності поліція може вести лише профілактичні бесіди.

"Профілактичні бесіди" – це один з головних інструментів дотримання вимоги карантину, який безумовно використовують органи правопорядку", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українців попередили про штрафи до 34 тисяч.