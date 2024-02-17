Залужный показал милое фото с любимой женой: все в восторге
Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в очередной раз произвел настоящий фурор в сети, опубликовав фото со своей женой Еленой.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу генерала.
Валерий Залужный умилил фото с женой
Так, в своих соцсетях военнослужащий показал новый снимок с любимой, на фоне вертолета.
На нем Валерий трепетно обнимает свою жену одной рукой за плечи, а Елена прижимается к нему.
При этом супруги искренне улыбаются.
Валерий Залужный с женой (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)
Кадр вызвал "бум" в сети
Поклонники засыпали семью Залужного комплиментами и выразили ему благодарность за его службу.
- Найкраще подружжя України!
- Разом ви сила
- Яка гарна пара
- Повертайтеся живі і здорові. Ми вас чекаємо
- Повага та вдячність вам
Напомним, в четверг, 8 февраля, Валерий Залужный был уволен с должности Главнокомандующего ВСУ.
Президент Владимир Зеленский встретился с главкомом, поблагодарил его за два года защиты Украины и предложил "быть и дальше вместе в команде Украинского государства".
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