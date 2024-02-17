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Залужный показал милое фото с любимой женой: все в восторге

Суббота 17 февраля 2024 22:11
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Залужный показал милое фото с любимой женой: все в восторге Валерий Залужный с женой (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в очередной раз произвел настоящий фурор в сети, опубликовав фото со своей женой Еленой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу генерала.

Валерий Залужный умилил фото с женой

Так, в своих соцсетях военнослужащий показал новый снимок с любимой, на фоне вертолета.

На нем Валерий трепетно обнимает свою жену одной рукой за плечи, а Елена прижимается к нему.

При этом супруги искренне улыбаются.

Залужный показал милое фото с любимой женой: все в восторге

Валерий Залужный с женой (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Кадр вызвал "бум" в сети

Поклонники засыпали семью Залужного комплиментами и выразили ему благодарность за его службу.

  • Найкраще подружжя України!
  • Разом ви сила
  • Яка гарна пара
  • Повертайтеся живі і здорові. Ми вас чекаємо
  • Повага та вдячність вам

Напомним, в четверг, 8 февраля, Валерий Залужный был уволен с должности Главнокомандующего ВСУ.

Президент Владимир Зеленский встретился с главкомом, поблагодарил его за два года защиты Украины и предложил "быть и дальше вместе в команде Украинского государства".

Ранее мы рассказывали малоизвестные факты об Елене Залужной, которые вас поразят.

Также читайте 20 сильных цитат Залужного об Украине, ВСУ и нашей победе.

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