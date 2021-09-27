Каменських розповіла про дружбу з Успенською: "людина поцілована Богом"

Настя Каменських стала запрошеною зіркою на концерті російської співачки Любові Успенської, яка виступала в Києві в Палаці "Україна" 19 вересня. Українська артистка заявила, що вона дуже пишається тим, що дружить із зіркою шансону.

"Я говорила сьогодні, що це людина поцілована Богом. Для мене це величезна історія. Для мене це здійснення однієї з мрій", - заявила Каменських.

Вона також додала, що пишається тим, що їй вдалося заспівати з Любов'ю Успенською.

"Як трепетно і хвилююче через кілька років знову зустрітися і заспівати в дуеті цю чуттєву пісню - "Ти ж не забув", - зазначила вона.

Зазначимо, що Успенська досить часто виступає в Україні при повних залах, але вона відвідувала окупований Росією Крим.

Крім того, Успенська підтримувала агресію РФ проти України і заступалася за прихильників бойовиків на Донбасі, а також вона публічно висловлювала симпатії Путіну.

Цікаво, що після цього ніяких заборон і санкцій щодо співачки не вводилися, і вона вільно відвідує Україну. У неї були концерти в Харкові, Дніпрі, Києві, Одесі, Херсоні та в Запоріжжі.