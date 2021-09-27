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Каменских рассказала о дружбе с Успенской: "человек поцелованный Богом"

Новина українською →
Киев, Понедельник 27 сентября 2021 07:31
Каменских рассказала о дружбе с Успенской: "человек поцелованный Богом" Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Настя Каменских стала приглашенной звездой на концерте российской певицы Любови Успенской, которая выступала в Киеве во Дворце "Украина" 19 сентября. Украинская артистка заявила, что она очень гордится тем, что дружит со звездой шансона.

Об этом Каменских рассказала в Instagram.

"Я говорила сегодня, что это человек поцелованный Богом. Для меня это огромная история. Для меня это осуществление одной из мечт", - заявила Каменских.

Она также добавила, что гордится тем, что ей удалось спеть с Любовью Успенской.

"Как трепетно и волнительно спустя несколько лет вновь встретиться и спеть в дуэте эту чувственную песню - "Ты же не забыл", - отметила она.

Отметим, что Успенская довольно часто выступает в Украине при полных залах, но она посещала оккупированный Россией Крым.

Кроме того, Успенская поддерживала агрессию РФ против Украины и заступалась за сторонников боевиков на Донбассе, а также она публично выражала симпатии Путину.

Интересно, что после этого никаких запретов и санкций в отношении певицы не вводились, и она свободно посещает Украину. У нее были концерты в Харькове, Днепре, Киеве, Одессе, Херсоне и в Запорожье.

Напомним, Настя Каменских пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Мы также писали о том, что мошенники из России разводят украинцев на деньги, используя видео Насти Каменских.

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