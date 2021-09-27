Каменских рассказала о дружбе с Успенской: "человек поцелованный Богом"

Настя Каменских стала приглашенной звездой на концерте российской певицы Любови Успенской, которая выступала в Киеве во Дворце "Украина" 19 сентября. Украинская артистка заявила, что она очень гордится тем, что дружит со звездой шансона.

"Я говорила сегодня, что это человек поцелованный Богом. Для меня это огромная история. Для меня это осуществление одной из мечт", - заявила Каменских.

Она также добавила, что гордится тем, что ей удалось спеть с Любовью Успенской.

"Как трепетно и волнительно спустя несколько лет вновь встретиться и спеть в дуэте эту чувственную песню - "Ты же не забыл", - отметила она.

Отметим, что Успенская довольно часто выступает в Украине при полных залах, но она посещала оккупированный Россией Крым.

Кроме того, Успенская поддерживала агрессию РФ против Украины и заступалась за сторонников боевиков на Донбассе, а также она публично выражала симпатии Путину.

Интересно, что после этого никаких запретов и санкций в отношении певицы не вводились, и она свободно посещает Украину. У нее были концерты в Харькове, Днепре, Киеве, Одессе, Херсоне и в Запорожье.