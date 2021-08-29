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Настя Каменських поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: "я просто вмираю"

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Неділя 29 серпня 2021 17:52
Настя Каменських поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: "я просто вмираю" Фото: Настя Каменських поскаржилася на проблеми зі здоров'ям (instagram.com/kamenskux)
Автор: Анна Шиканова

Настя Каменських повідомила про серйозні проблеми зі здоров'ям. У понеділок вона відправиться на обстеження, через те, що потрібно з'ясувати причину погіршення її самопочуття якомога швидше.

На своїй сторінці в Instagram Каменських опублікувала відео, в якому зізналася, що у неї почалася сильна алергічна реакція.

На відео видно, що в української співачки сильно розпухло обличчя, і Каменських додала, що опухло майже все тіло.

"Мій ранок взагалі не добрий. У мене проблема. Просто вмираю. Я ніколи не стикалася з цією проблемою. Вмираю від алергії, через яку набрякло все тіло: обличчя, руки, пальці та очі. Все постійно свербить", - поділилася артистка з передплатниками.

Як зазначила Каменських, алергія може бути викликана амброзією, яка у великій кількості росте навколо її будинку. У понеділок артистка піде здавати аналізи, щоб з'ясувати точно, що могло дати таку важку алергічну реакцію.

"Я не можу нормально працювати, думати та функціонувати взагалі. У понеділок дізнаюся, на що у мене алергія. Це просто неможливо терпіти", - додала Каменських.

Артистка зізналася, що крім набряклості їй багато неприємностей доставляє сильне свербіння, від якого хочеться все роздряпати.

Настя Каменських поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: &quot;я просто вмираю&quot;Настя Каменських поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: &quot;я просто вмираю&quot;Настя Каменських поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: &quot;я просто вмираю&quot;Настя Каменських поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: &quot;я просто вмираю&quot;

Настя Каменських поскаржилася на проблеми зі здоров'ям

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Настя Каменських показала зворушливе відео, де співає разом з мамою.

А також розповідали про те, що Каменських засвітила декольте в сміливому топі.

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Настя Каменських
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