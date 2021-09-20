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Каменських у шкіряній сукні показала свою справжню фігуру, заспівавши шансон з Успенською

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Понеділок 20 вересня 2021 15:36
Каменських у шкіряній сукні показала свою справжню фігуру, заспівавши шансон з Успенською Колаж РБК-Україна: Настя Каменських заспівала на концерті Любові Успенської
Автор: Світлана Мащенко

Настя Каменських стала запрошеною зіркою на концерті "легенди" російського шансону Любові Успенської. Виступала 67-річна Любов Залманівна в Палаці "Україна" в Києві 19 вересня.

NK вийшла на сцену, щоб виконати фіт, записаний з Успенської кілька років тому - пісню, що нагадує за стилем шансон - "Ты же не забыл".

На артистці була обтягуюча чорна шкіряна сукня-олівець з високим горлом і довгими рукавами, яка показала її справжню фігуру.

Варто відзначити, що силует сукні не зовсім вдало ліг, демонструючи далеко не ідеальну картинку, яку ми звикли бачити в Instagram Насті.

Каменських у шкіряній сукні показала свою справжню фігуру, заспівавши шансон з Успенською

Скрін: Настя Каменських на концерті Успенської (instagram.com/uspenskayalubov_official)

Трохи раніше в своєму Instagram Любов Успенська, яка народилася і виросла в Києві, заговорила ламаною українською мовою.

"Шановні друзі. Для мене велике щастя знаходиться на батьківщині рідній! І... (далі вона перейшла на російську. - Ред) Я счастлива находится в Харькове... Жду вас всех. Ваша Любовь Успенская", - сказала вона.

На концерті в Києві співачка привітала глядачів, подякувавши їм, що вони не пошкодували часу і грошей і прийшли.

    Вона каже, що мовляв, неважливо, в якій країні ти народився, якою мовою говориш - хоч українською, хоч російською - головне, щоб всі розуміли один одного.

    Відзначимо, що в рамках туру Успенської в Україні заплановані концерти в шести містах - Харкові, Дніпрі, Києві, Одесі, Херсоні, Запоріжжі.

    Була в Криму, обожнює Путіна

    67-річна Успенська нерідко виступає в Україні, збираючи аншлаги в залах. При цьому російська артистка відвідувала тимчасово окупований Росією Крим, а ніяких санкцій проти неї не було.

    Також Успенська була однією з російських артистів, які підтримували агресію РФ проти України, заступалася за прихильників бойовиків на Донбасі і публічно висловлювала симпатії Путіну.

    Раніше ми писали, що Настя Каменських на оголених фото засвітила синець. Фани припустили, що постарався Потап.

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    Настя Каменських
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