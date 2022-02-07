KALUSH Orchestra показали яскраве відео, з яким "штурмуватимуть" Євробачення 2022

KALUSH Orchestra показали відео на пісню Stefania, з якою колектив братиме участь у Нацвідборі на Євробачення 2022 , що відбудеться 12 лютого.

Цей трек заснований на власних життєвих історіях та переживаннях колективу. Він - про найдорожчу людину - маму.

"Це пісня про мою маму. Я ніколи не присвячував їй пісні, та й взагалі не впевнений, що наші відносини були настільки тісними. Але я знаю, що вона точно заслуговує на цю пісню (яку вона ще навіть не чула!). Це найкраще, що я колись для неї робив. Було б дуже круто, якби він переміг, і у прямому ефірі я заспівав спеціально для мами ще раз", - говорить лідер KALUSH Orchestra Олег Псюк.

Особливістю даної роботи стало поєднання в одній композиції репу і українських фольклорних мотивів та етніки.

А от кліп на пісню зняв у незвичній локації, яку раніше ніхто не використовував, відомий український кінорежисер, переможець престижних американських та європейських премій Сергій Чеботаренко.

І найголовнішим його завданням було "показати та передати настрої людей різних професій у сфері інтертеймінгу".

Які ще пісні будуть у Нацвідборі до Євробачення 2022?

Зауважимо, що на сьогодні вже всі виконавці (окрім Wellboy - його пісню Nozzy Bossy ще широкий загал не чув) представили свої творіння, з якими будуть змагатися за право представляти нашу країну на 66-му пісенному конкурсі.

Пропонуємо насолодитися ними разом!

ROXOLANA - Girlzzzz

Alina Pash - Тіні Забутих Предків

Our Atlantic - Моя любов

CLOUDLESS - All be Alright

Michael Soul - Demons

BARLEBEN - Hear My Words

Що кажуть букмекери про переможця Євробачення 2022?

На сьогодні букмекери прогнозують, що Євробачення 2022 виграє Італія.

Там уже визначились з виконавцями, які представлятимуть країну на конкурсі.

Це дует Mahmood & Blanco, що з піснею Brividi днями тріумфував на легендарному фестивалі Сан-Ремо 2022.

До трійки, на думку букмекерів, може потрапити також Австралія і Польща.

Україні прогнозують 12 місце.

Зауважимо, що ще досить мало країн визначилися з тим, хто і з якою піснею представлятиме їх на пісенному дійстві у Турині.

Те, що Італія вдруге поспіль виграє Євробачення - теж підпадає під сумнів. Тим паче, що їхня конкурсна пісня цього року досить "стандартна".

Фаворити Євробачення 2022 на думку букмекерів (станом на 7 лютого)