KALUSH Orchestra показали яскраве відео, з яким "штурмуватимуть" Євробачення 2022
KALUSH Orchestra показали відео на пісню Stefania, з якою колектив братиме участь у Нацвідборі на Євробачення 2022, що відбудеться 12 лютого.
Цей трек заснований на власних життєвих історіях та переживаннях колективу. Він - про найдорожчу людину - маму.
"Це пісня про мою маму. Я ніколи не присвячував їй пісні, та й взагалі не впевнений, що наші відносини були настільки тісними. Але я знаю, що вона точно заслуговує на цю пісню (яку вона ще навіть не чула!). Це найкраще, що я колись для неї робив. Було б дуже круто, якби він переміг, і у прямому ефірі я заспівав спеціально для мами ще раз", - говорить лідер KALUSH Orchestra Олег Псюк.
Особливістю даної роботи стало поєднання в одній композиції репу і українських фольклорних мотивів та етніки.
А от кліп на пісню зняв у незвичній локації, яку раніше ніхто не використовував, відомий український кінорежисер, переможець престижних американських та європейських премій Сергій Чеботаренко.
І найголовнішим його завданням було "показати та передати настрої людей різних професій у сфері інтертеймінгу".
Які ще пісні будуть у Нацвідборі до Євробачення 2022?
Зауважимо, що на сьогодні вже всі виконавці (окрім Wellboy - його пісню Nozzy Bossy ще широкий загал не чув) представили свої творіння, з якими будуть змагатися за право представляти нашу країну на 66-му пісенному конкурсі.
Пропонуємо насолодитися ними разом!
ROXOLANA - Girlzzzz
Alina Pash - Тіні Забутих Предків
Our Atlantic - Моя любов
CLOUDLESS - All be Alright
Michael Soul - Demons
BARLEBEN - Hear My Words
Що кажуть букмекери про переможця Євробачення 2022?
На сьогодні букмекери прогнозують, що Євробачення 2022 виграє Італія.
Там уже визначились з виконавцями, які представлятимуть країну на конкурсі.
Це дует Mahmood & Blanco, що з піснею Brividi днями тріумфував на легендарному фестивалі Сан-Ремо 2022.
До трійки, на думку букмекерів, може потрапити також Австралія і Польща.
Україні прогнозують 12 місце.
Зауважимо, що ще досить мало країн визначилися з тим, хто і з якою піснею представлятиме їх на пісенному дійстві у Турині.
Те, що Італія вдруге поспіль виграє Євробачення - теж підпадає під сумнів. Тим паче, що їхня конкурсна пісня цього року досить "стандартна".
Фаворити Євробачення 2022 на думку букмекерів (станом на 7 лютого)
Нагадаємо, нещодавно Олег Псюк у інтерв'ю Styler розповів, чому саме KALUSH Orchestra виграє Євробачення 2022 (якщо, звісно, гурт переможе у Нацвідборі).
Читайте також і про те, хто обиратиме представника України на пісенному конкурсі в Італії.