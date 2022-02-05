Імена і фото людей, які обиратимуть представника України на Євробаченні 2022

12 лютого о 18:30 відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення 2022. За право представляти Україну на пісенному конкурсі, що пройде у Турині в травні, змагатимуться Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana і Wellboy.

А ось визначати, хто саме поїде до Італії, будуть авторитетні члени журі. Хто вони - читайте у матеріалі Styler нижче .

Тіна Кароль

У 2006 році в Афінах Тіна Кароль з піснею Show me your love представляла Україну на Євробаченні, де посіла сьоме місце.

Співачка буде у журі не вперше. Так, позаминулого року вона вже була поміж експертів, які визначали, кого відправляти на Євробачення від нашої країни.

За свою 19-річну музичну кар’єру народна артистка має понад 20 музичних і телевізійних премій.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Ярослав Лодигін

А ось режисер Ярослав Лодигін вперше буде серед журі Нацвідбору.

"Відчуваю велику відповідальність, але водночас радість, що маю змогу долучитися до нашої спільної мети - у наші тривожні часи створити велике музичне свято для всієї країни ввечері 12 лютого", - коментує він.

Лодигін у 2019-му став членом Європейської кіноакадемії за свою діяльність як режисера і сценариста (найвідоміша його робота - "Дике поле).

Ярослав є продюсером і автором ідеї документального серіалу "Колапс: як українці зруйнували імперію зла". Він також є одним із засновників музичної премії A-Prize.

Ярослав Лодигін (фото: instagram.com/lodygin)

Джамала

Джамала вже раніше була суддею Нацвідбору на Євробаченні (у 2017-2019 роках), а також приносила у 2016-му Україні перемогу як учасниця цього міжнародного музичного конкурсу з авторською піснею "1944", про депортацію кримськотатарського народу.

"Дуже приємно повернутися в Національний відбір знову в телевізійному форматі. Це дуже прикольно. І як ми вже бачимо за цей період із 2016 року - він дав поштовх не лише для наших представників на Євробаченні, а й для розвитку української музики загалом", - зазначила народна артистка.

Співачка побажала успіху всім учасникам та додала, що вболіває абсолютно за всіх, хоча зізналася, що чула лише декілька пісень.

"Інші ми почуємо напередодні або вже наживо в ефірі. Це ускладнює оцінювання, але точно додає інтриги. Побачимось на відборі!", - додала Джамала.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Додамо, що ведучою основної сцени Нацвідбору стане Марія Єфросініна, а за лаштунками працюватиме талісман українського Євробачення - Тимур Мірошниченко.

Важливо! Журі та телеглядачі визначають по 50% результату голосування.