KALUSH Orchestra показали яркое видео, с которым будут "штурмовать" Евровидение 2022

KALUSH Orchestra показали видео на песню Stefania, с которой коллектив будет участвовать в Нацотборе на Евровидение 2022 , что состоится 12 февраля.

Этот трек основан на собственных жизненных историях и переживаниях коллектива. Он - о самом дорогом человеке - маме.

"Это песня о моей маме. Я никогда не посвящал ей песни, и вообще не уверен, что наши отношения были настолько тесными. Но я знаю, что она точно заслуживает на эту песню (которую она еще даже не слышала!). Это лучшее, что я когда-то для неё делал. Было бы очень круто, если бы он победил, и в прямом эфире я спел специально для неё еще раз", - говорит лидер KALUSH Orchestra Олег Псюк.

Особенностью данной работы стало сочетание в одной композиции рэпа, украинских фольклорных мотивов и этники.

А вот клип на песню снял в непривычной локации, которую ранее никто не использовал, известный украинский кинорежиссер, победитель престижных американских и европейских премий Сергей Чеботаренко.

И самым главным его заданием было "показать и передать настроения людей разных профессий в сфере интертейминга".

Какие еще песни будут в Нацотборе к Евровидению 2022?

Заметим, что на сегодня уже все исполнители (кроме Wellboy - его песню Nozzy Bossy еще широкая общественность не слышал) представили свои творения, с которыми будут соревноваться за право представлять нашу страну на 66-м песенном конкурсе.

Предлагаем насладиться ими вместе!

ROXOLANA - Girlzzzz

Alina Pash - Тіні Забутих Предків

Our Atlantic - Моя любов

CLOUDLESS - All be Alright

Michael Soul - Demons

BARLEBEN - Hear My Words

Что говорят букмекеры о победителе Евровидения 2022?

На сегодня букмекеры прогнозируют, что Евровидение 2022 выиграет Италия.

Там уже определились с исполнителями, которые будут представлять страну на конкурсе.

Это дуэт Mahmood & Blanco, что с песней Brividi на днях победил на легендарном фестивале Сан-Ремо 2022.

В тройку, по мнению букмекеров, может попасть также Австралия и Польша.

Украине прогнозируют 12 место.

Заметим, что еще довольно мало стран определились с тем, кто и с какой песней будет представлять их на песенном действе в Турине.

То, что Италия второй раз подряд выигрывает Евровидение - тоже подпадает под сомнение. Тем более, что их конкурсная песня в этом году достаточно "стандартная".

Фавориты Евровидения 2022 по мнению букмекеров (по состоянию на 7 февраля)