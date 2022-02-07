KALUSH Orchestra показали яркое видео, с которым будут "штурмовать" Евровидение 2022
KALUSH Orchestra показали видео на песню Stefania, с которой коллектив будет участвовать в Нацотборе на Евровидение 2022, что состоится 12 февраля.
Этот трек основан на собственных жизненных историях и переживаниях коллектива. Он - о самом дорогом человеке - маме.
"Это песня о моей маме. Я никогда не посвящал ей песни, и вообще не уверен, что наши отношения были настолько тесными. Но я знаю, что она точно заслуживает на эту песню (которую она еще даже не слышала!). Это лучшее, что я когда-то для неё делал. Было бы очень круто, если бы он победил, и в прямом эфире я спел специально для неё еще раз", - говорит лидер KALUSH Orchestra Олег Псюк.
Особенностью данной работы стало сочетание в одной композиции рэпа, украинских фольклорных мотивов и этники.
А вот клип на песню снял в непривычной локации, которую ранее никто не использовал, известный украинский кинорежиссер, победитель престижных американских и европейских премий Сергей Чеботаренко.
И самым главным его заданием было "показать и передать настроения людей разных профессий в сфере интертейминга".
Какие еще песни будут в Нацотборе к Евровидению 2022?
Заметим, что на сегодня уже все исполнители (кроме Wellboy - его песню Nozzy Bossy еще широкая общественность не слышал) представили свои творения, с которыми будут соревноваться за право представлять нашу страну на 66-м песенном конкурсе.
Предлагаем насладиться ими вместе!
ROXOLANA - Girlzzzz
Alina Pash - Тіні Забутих Предків
Our Atlantic - Моя любов
CLOUDLESS - All be Alright
Michael Soul - Demons
BARLEBEN - Hear My Words
Что говорят букмекеры о победителе Евровидения 2022?
На сегодня букмекеры прогнозируют, что Евровидение 2022 выиграет Италия.
Там уже определились с исполнителями, которые будут представлять страну на конкурсе.
Это дуэт Mahmood & Blanco, что с песней Brividi на днях победил на легендарном фестивале Сан-Ремо 2022.
В тройку, по мнению букмекеров, может попасть также Австралия и Польша.
Украине прогнозируют 12 место.
Заметим, что еще довольно мало стран определились с тем, кто и с какой песней будет представлять их на песенном действе в Турине.
То, что Италия второй раз подряд выигрывает Евровидение - тоже подпадает под сомнение. Тем более, что их конкурсная песня в этом году достаточно "стандартная".
Фавориты Евровидения 2022 по мнению букмекеров (по состоянию на 7 февраля)
Напомним, недавно Олег Псюк в интервью Styler рассказал, почему именно KALUSH Orchestra выиграет Евровидение 2022 (если, конечно, группа одержит победу в Нацотборе).
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