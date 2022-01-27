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KALUSH розсекретили виступ в Нацвідборі на Євробачення: пісню почує вперше особлива людина

Новость на русском →
Четвер 27 січня 2022 15:33
KALUSH розсекретили виступ в Нацвідборі на Євробачення: пісню почує вперше особлива людина Колаж РБК-Україна: KALUSH розсекретили свій виступ в Нацвідборі на Євробачення
Автор: Світлана Мащенко

До фіналу Нацвідбору на "Євробачення-2022" фольк гурт KALUSH Orchestra, який акцентує увагу на нове звучання і українську етнічність, потрапив з піснею "Stefania". Презентувати трек хлопці обіцяють за декілька днів до фінального відбору.

Поки користувачі мережі обговорюють, що чекати від колективу, і чим KALUSH Orchestra буде вражати під час прямого ефіру вже 12 лютого, Styler дізнався у лідера гурту Олега Псюка перші деталі.

Як гурт готується до Євробачення

Зараз, за слова Олега Псюка, у гурту KALUSH щільний концертний графік по містах України, буває навіть по два концерти на день, що досить складно поєднувати паралельно ще й з підготовкою до Нацвідбору.

"Про сон ми на цей час забули, але нічого страшного. Ми віддаємося творчому процесу на повну і віримо, що це у майбутньому принесе свої плоди.

У фіналі Нацвідбору ви почуєте живе виконання декількох інструментів одночасно, український фольклор у поєднанні з репом та багато драйву. Не хочеться зараз розкривати деталей.

Адже, як кажуть, краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Тому 12 лютого вмикайтеся і будьте разом з нами на одній хвилі", - говорить Олег Псюк.

Про що пісня Stefania

Що стосується самого треку "Stefania", то тут лідер гурту більш багатослівний.

За його словами, цей трек, як і всі роботи гурту KALUSH та KALUSH ORCHESTRA засновані на власних життєвих історіях та переживаннях колективу. Трек Stefania - про найдорожчу людину, маму, який був написаний усім складом гурту.

"Моя мама ще не чула цей трек. Було б дуже круто, якби він переміг, і у прямому ефірі я заспівав спеціально для неї цю пісню ще раз. Зізнаюся, що цей трек присвячений моїй мамі і це найкраще, що я колись для неї робив", - говорить Олег Псюк.

Для довідки:

Український реп-гурт KALUSH, заснований 2019 року і названий на честь Калуша, рідного міста соліста Олега Псюка. В арсеналі гурту - угода про співробітництво з американським хіп-хоп лейблом Def Jam, який входить до Universal Music Group, два музичних альбоми "HOTIN" і "ЙО-ЙО", кліпи, які набирають мільйонні перегляди на YouTube та треки, які швидко стають популярними у мережі.

У грудні 2021 року музиканти KALUSH запустили також ще один музичний проєкт, під назвою KALUSH Orchestra. На відміну від основного колективу, вони роблять акцент на реп із фольклорними мотивами та українську автентику.

Обидва гурти існують паралельно та мають спільних учасників. У складі KALUSH Orchestra до Олега Псюка (вокал, тексти) Килиммена (діджей) і Джонні Дивного (бек-вокал) додалися мультиінструменталісти Тимофій Музичук і Віталій Дужик. Ще один музикант Ігор Діденчук грав у KALUSH із самого початку, а тепер фокусуватиметься на оркестрі.

У фіналі Нацвідобру 12 лютого змагатимуться:

  • Alina Pash - Тіні забутих предків
  • Barleben - Hear My Words
  • Cloudless - All be alright
  • Kalush Orchestra - Stefania
  • Michael Soul - Demons
  • Our Atlantic - Моя Любов
  • Roxolana - GIRLZZZZ
  • Wellboy - Nozzy Bossy

Пісенний конкурс відбудеться у травні в італійському місті Турин

Раніше ми писали, Аліна Паш "наїхала" на KALUSH через плагіат і репери відповіли.

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