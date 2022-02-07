KALUSH Orchestra розповіли, чому виграють Євробачення 2022, про скандали і Моргенштерна

Наприкінці 2021-го Олег Псюк і Ко створили ще один паралельний проєкт – KALUSH Orchestra . На відміну від основного колективу, тут музиканти акцентували увагу на музиці в стилі реп з міксом фольклорних мотивів та української автентики.

Український колектив KALUSH вже став досить відомим далеко за межами нашої країни. Вони стартували в 2019 році, і майже відразу їх хіти полюбилися меломанам. За два роки були записані два альбоми – HOTIN і ЙО-ЙО, а кліпи набирають мільйони переглядів.

Що таке KALUSH Orchestra, які плани у музикантів на Нацвідбір на Євробачення 2022 і з ким з видатних виконавців вони мріють заспівати в майбутньому – про все це і не тільки фронтмен команди Олег Псюк розповів в ексклюзивному інтерв'ю Styler .

KALUSH і KALUSH Orchestra – в чому схожість, відмінність і чому в Нацвідбір на Євробачення 2022 ви вирішили йти саме з оркестром, а не під брендом вже дуже популярної реп-групи?

Обидва гурти існують паралельно та мають спільних учасників. У складі KALUSH Orchestra до мене, діджея Килиммена бек-вокаліста Джонні Дивного додалися мультиінструменталісти Тимофій Музичук і Віталій Дужик.

Ще один музикант – Ігор Діденчук – грав у KALUSH із самого початку, а тепер фокусуватиметься на оркестрі. KALUSH Orchestra – це виключно живе виконання, акцент на реп із фольклорними мотивами та українську автентику.

Щодо участі в Нацвідборі... Як і в кожному музичному конкурсі, всі учасники беруть участь, щоб отримати новий досвід, позмагатися і поборотися за перше місце.

Навіщо нам та перемога?.. За всю історію Євробачення ми не чули, щоб групи, які читають реп, перемагали. Ми хочемо зруйнувати ці канони і показати, що реп у поєднанні з українським фольклором – це круто.

За право представляти Україну на Євробаченні 2022 KALUSH Orchestra боротимуться з піснею Stefania.

Скандал з плагіатом і Аліною Паш – це спроба витіснити конкурента чи дійсно є підстави для звинувачень?

Немає ніякого конфлікту. Був просто контрабас у щедрівці, яка немає ніякого відношення до пісні Євробачення.

До того ж цей інструмент вже тисячу разів використовується у творчості інших музикантів. Візьмемо, навіть, гурт Cypress Hill для прикладу (а це взагалі 90-ті роки!).

Колективу всього декілька років, а Ви вже записали пісні з цілою купою українських музикантів – це шлях до більшої слави чи експерименти заради творчості?

Робота з іншими артистами була для пошуку спільної синергії, обміну досвідом для створення крутих робіт.

Кожна з наших колаборацій вийшла успішною, про яку ми жодного дня не пожалкували.

Morgenshtern та інші російські репери – як ви до них ставитеся? І взагалі до російського репу?

Не можу відповісти на це питання, оскільки не слухаю і не стежу за творчістю російських виконавців.

Погодилися б ви виступити на якомусь потужному фестивалі в Росії?

Ми не даємо концертів в Росії і не розглядаємо ніякі варіанти.

Повернемося до Євробачення 2022. Кого ви вважаєте потужними конкурентами і чому? Якщо ви отримаєте підтримку і будете представляти Україну, чи зможете показати кращий результат, ніж Go_A?

Я та весь колектив думаємо наразі тільки про підготовку до виступу: як все встигнути та якнайкраще виступити, щоб і мамі кожного з нас було приємно, і соромно не було. Думати про конкурентів у нас немає часу.

З KALUSH Orchestra в команді мультиінструменталіст Ігор Діденчук, який також є учасником групи Go_A.

Враховуючи минулорічний досвід Ігоря, у нас є шанси на перемогу.

Український реп на Євробаченні. Чи є шанс на перемогу, адже в різні роки переможцями ставали поп- або рок-артисти?

Впевнений, що Європа зрозуміє реп у поєднанні з етно. І не маю жодних сумнівів, що якщо ми переможемо у Нацвідборі, то перше місце в Європі нам гарантовано!

Так склалося, що за кордоном дуже цінують і люблять український фольклор, а KALUSH Orchestra якраз акцентує увагу на фольклорі в своїх треках.

У ваших піснях ви використовуєте калуський сленг, який не всі навіть розуміють. Чи може це стати перешкодою для досягнення успіху в інших регіонах або за кордоном?

Не думаю. Оскільки важливо те, на скільки ти віддаєшся на сцені, загальний вайб і драйв.

KALUSH Orchestra мають намір перемогти на Євробаченні 2022 (фото: прес-служба)

З ким із знаменитих музикантів хотіли б заспівати дуетом ще?

З Емінемом. Чекаємо, коли відповість. Можливо, якщо виграємо Євробачення 2022, то він сам напише з пропозицією.

Як карантинні роки вплинули на вашу творчість?

У чомусь карантин пішов нам на користь, оскільки за цей час ми встигли написати сотні нових пісень.

Олег, ти знявся у фільмі про проблеми з наркотичною та алкогольною залежність у підлітків "(Не)дитячі слабкості" і чесно зізнався, що мав проблеми в юності. Чому виникла залежність і як ти її здолав?

Розповідати свою історію не буду, тому що кому цікаво, можуть подивитися у фільмі.

Однак, можу сказати те, що вдячний своєму досвіду. Оскільки кожен досвід так чи інакше впливає на нас і ти розумієш, як треба, а як краще не чинити.

Плюс, будь-який досвід приводить нас до тих, якими ми є зараз.